Premiér Heger trvá na svojom výroku o Žilinkovi, šéfa prokuratúry vyzval na prehodnotenie postoja k paragrafu 363

Heger (OĽaNO) vo svojej odpovedi na otvorený list Žilinku.

Heger chce systémové riešenia

Žilinka sa obáva o povesť prokuratúry

6.2.2022 - Tvrdenie, že opoziční politici využívajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku ako štít v bezohľadnom politickom boji s cieľom pokračovať v deštrukcii právneho štátu, je opreté o fakty. Konštatuje to predseda vlády ETen už skôr Hegerovi adresoval list, v ktorom tvrdenia premiéra, že je „štítom v rukách opozície" odmietol.Heger vo svojom liste zdôraznil, že netvrdí, že sa generálny prokurátor v zápase vedenom opozíciou osobne angažuje a chce zároveň aj veriť, že Žilinkovi je jeho zapájanie do politiky zo strany opozičných politikov nepríjemné.„V takom prípade by však veci určite prospelo, keby ste to dali aj verejne najavo a vyzvali ich, aby sa Vašou osobou nezaštiťovali," povedal premiér.Predseda vlády zároveň vyjadril „eminentný záujem" riešiť systémové nedostatky vo výkone orgánov činných v trestnom konaní.„V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o prehodnotenie Vášho postoja k spornému paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby sme spoločne našli také riešenie tohto problému, ktoré prispeje k posilneniu právnych istôt občanov na Slovensku," dodal Heger.Žilinka v liste z 1. februára zdôraznil, že výroky predsedu vlády Eduarda Hegera o generálnom prokurátorovi ako „štíte v rukách opozície" môžu narušiť dôveru verejnosti nielen v osobu šéfa prokuratúry, ale aj všetkých prokurátorov a v konečnom dôsledku aj poškodiť povesť prokuratúry ako univerzálneho orgánu ochrany práva.Zároveň odmietol, aby bola prokuratúra prostredníctvom vyhlásení politikov zaťahovaná do politického boja a boli dehonestované práva prokurátorov.