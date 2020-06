Zastavme korupciu pomenovala najväčší problém Matovičovej vlády, ale chváli audit v štátnych hmotných rezervách

Rozdiel pri Kollárovi a Kičurovi

Problematické banské úrady

Sporná voľba generálneho prokurátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 - Personálne nominácie sú najväčším problémom vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Upozorňuje na to Nadácia Zastavme korupciu (NZK) na svojej webovej stránke pri príležitosti hodnotenia prvých 100 dní vlády premiéra Matoviča z hľadiska boja proti korupcii. Za pozitíva naopak považuje legislatívne zmeny v oblasti súdnictva či audit v štátnych hmotných rezervách.Nadácia vyčíta Matovičovej vláde napríklad avizovaný výber všetkých 72 prednostov okresných úradov. „Nových prednostov však nehľadá v transparentnom výberovom konaní, nominuje ich priamo OĽaNO. Nejde pritom o jednomyseľné rozhodnutie,“ píše sa na webovej stránke.Za prešľap mimovládka považuje aj premiérove vyjadrenia k diplomovej práci predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme Rodina). Upozorňuje na to, že v prípade bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru premiér reagoval rýchlo a nekompromisne.„Avšak je otázne, či to dokáže aj v budúcnosti voči vlastným ľuďom. Prvé signály, keď premiér nechce riešiť odpísanú diplomovku predsedu parlamentu svedčia skôr o opaku,“ dodáva organizácia.V prípade personálnych nominácií upozorňujú NZK aj na kontroverzné osoby v rade Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa Nadácie má Nina Komorníková cez svojho manžela blízko k Ivanovi Kmotríkovi, Eva Hečková zas ku Kajetánovi Kičurovi.„Napriek nášmu naliehaniu, aby vláda tieto členky odvolala, sú stále na svojom mieste,“ pripomína nadácia a upozorňuje aj na poslankyňu Sme Rodina Petru Krištúfkovú, ktorá sa mala stať šéfkou nového Úradu splnomocnenkyne pre podporu rodín a sociálnych vecí.Krištúfková z pozície nakoniec sama odstúpila, keď sa prevalilo, že klamala o kontaktoch s obvineným Mariánom Kočnerom. Ďalej nadácia upozorňuje aj na Richarda Strapka na poste riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.„Na stránke ministerstva ani poisťovne nie sú zverejnené mená kandidátov ani výberovej komisie, poradie uchádzačov, ani rozvojový plán víťaza. Rezort sme preto cez infozákon požiadali, aby nám podrobnosti o výbere sprístupnil.“ Takto upozornila Transparency International Slovensko na nekorektný výber na post riaditeľa poisťovne.Zastavme korupciu upozorňuje aj na šéfov banských úradov. Podľa nadácie vymenoval šéf Hlavného banského úradu Bohumír Zvrškovec (nom. SaS) svojich známych za šéfov obvodných banských úradov.„V Košiciach komisia vybrala bývalého krajského šéfa SNS Ľubomíra Ontkoviča, ktorý priznal, že sa so Zvrškovcom dávnejšie pozná. Nový predseda Obvodného úradu v Banskej Bystrici je zas Miroslav Šatara, ktorého pozná z jachtingu. Obaja uchádzači vo výberových konaniach porazili odborníkov a dlhoročných zamestnancov úradu,“ uzatvára svoju kritickú časť Zastavme korupciu.Vláde sa podľa NZK podarilo viacero opatrení, ako príklad uvádza Zákon o zaistení majetku podozrivým osobám. „Keby sme takýto zákon mali skôr, Ladislav Bašternák by nestihol previesť majetok na manželku,“ uvádza sa na webe. Nadácia taktiež chváli návrh definície dvoch nových trestných činov.„Ide o zneužitie alebo ohýbanie práva a nový trestný čin prijatia alebo poskytnutia nenáležitej výhody, takzvané prikrmovanie. Vďaka tomu nebudú môcť štátni zamestnanci prijímať dary nad 100 eur,“ vysvetľuje nadácia a ďalej ako pozitíva uvádza aj audity v štátnych firmách a v štátnych hmotných rezervách, či vyvodenie zodpovednosti voči ich bývalému šéfovi Kajetánovi Kičurovi.„Na náš podnet sa ľudskoprávny výbor NR SR začal zaujímať o prácu Viery Tomanovej. V relácii Cez čiaru sme upozornili, že ombudsmanka rodičom odporúča konkrétnych drahých komerčných právnikov. V parlamente sa má riešiť aj nový návrh, ktorý umožní človeka na pozícii detského ombudsmana odvolať, keďže v súčasnosti je to takmer nemožné,“ dodáva mimovládka.Za sporný bod sa podľa nej dá označiť zmena voľby generálneho prokurátora.„Vnímame snahu vlády upraviť podmienky výberu nového generálneho prokurátora tak, aby sa tam dostal čestný kandidát. Za pozitívum považujeme najmä verejné vypočutie a verejnú voľbu,“ uvádza Nadácia Zastavme korupciu s tým, že negatívom je predloženie novely bez širšej diskusie.