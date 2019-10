Premiér: Počkajme si na stanovisko M. Glváča

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Nemožno zaujať stanovisko k rozhodnutiu podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Glváča (Smer-SD), keďže ešte žiadne nepovedal. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini v súvislosti s tým, že Glváč stále nepovedal, či odstúpi z pozície podpredsedu parlamentu.skonštatoval Pellegrini. Na technickom sneme mu mal Glváč povedať, že svoje rozhodnutie oznámi. Podľa svojich slov Glváčovi sľúbil, že je jeho právo, aby sa vyjadril pred médiami, preto verí, že to čoskoro urobí.Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nepovažuje tlak v súvislosti s kontaktmi Mariana K. za vyvážený.povedal.Podpredsedníčka SNS a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná je presvedčená, že je to personálna vec Smeru-SD. "” zdôraznila.povedal v tejto súvislosti minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). V prípade, ak sa Glváč nerozhodne odstúpiť, nechce zatiaľ prejudikovať postoj Mosta-Híd.dodal.Glváč mal v utorok čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Iniciovala ju opozícia, dôvodom bola jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslanci však v úvode schôdze neschválili jej program. Glváč po schôdzi avizoval, že svoje rozhodnutie čoskoro oznámi. Predseda Smeru-SD Robert Fico zdôraznil, že bude stáť za akýmkoľvek jeho rozhodnutím.Glváč odmieta tvrdenia vyplývajúce z nej. Podľa Denníka N si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje Glváč za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany. Poprel tiež tvrdenia Igora Matoviča (OĽaNO) o jeho údajnej komunikácii cez Viber. Naďalej odmieta, že by sa s Marianom K. stretol po roku 2012.