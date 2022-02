Prezident Putin uviedol jadrové sily do vysokého stupňa bojovej pohotovosti

27.2.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil uvedenie ruských jadrových odstrašujúcich síl do pohotovosti. Urobil tak v čase rastúceho napätia so Západom pre inváziu na Ukrajine.Na stretnutí s poprednými predstaviteľmi v nedeľu Putin vyhlásil, že vedúce mocnosti v NATO urobili „agresívne vyjadrenia" a Západ uvalil na Rusko vrátane neho tvrdé sankcie.Následne nariadil ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu armády, aby uviedli jadrové odstrašujúce sily do „osobitného režimu bojovej povinnosti".