Prezidentka Čaputová neplánuje podať obrannú dohodu Slovenska a USA na ústavný súd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 -Prezidentka Zuzana Čaputová sa neplánuje obrátiť na Ústavný súd SR po podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA na ústavný súd. V diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres uviedla, že na zmluve nie je čo spochybniť.„To, čo som povedala, platí. Neobjavili sa žiadne nové skutočnosti, nové dôvody, pretože sme tú analýzu urobili poctivo predtým, ako som to vyhlásenie dala. Neviem takéto zdôvodnenie napísať," povedala a dodala, že aj interpretačná doložka hovorí o tom, že Slovensko suverenitu nestráca.Prezidentka tiež uviedla, že zvažuje právne kroky pre výroky, ktoré hovoria o americkom vplyve na jej osobu. Ako ďalej vysvetlila, bude sa tým zaoberať, pretože takéto výroky sú podľa nej nezodpovedné a sú klamstvom. Je presvedčená o tom, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú. Zároveň to chápe ako politickú hru, ale považuje to za hranicou politickej kultúry a toho, čo je zákonné.Čaputová dôrazne odmieta výroky o americkom vplyve na jej osobu. „To je tak absurdné a zvažujem právne kroky voči takýmto tvrdeniam,“ povedala. Dané výroky podľa nej nielenže ohrozujú dôveryhodnosť, ale aj hraničia s trestnou zodpovednosťou.