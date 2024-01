Prezidentka Čaputová udelila štátne vyznamenania 33 osobnostiam

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 14 ženám a 19 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.





Čaputová udelila Rad Bieleho dvojkríža II. triedy poľskému disidentovi a šéfredaktorovi poľských novín Gazeta Wyborcza Adamovi Michnikovi za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom. Za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a SR ocenila Radom Bieleho dvojkríža II. triedy českého pražského pomocného biskupa Václava Malého.Rad Bieleho dvojkríža III. triedy získal maďarský historik László Szarka za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a SR. Dostal ho aj český historik Jan Rychlík za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskom.Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam ocenila hlava štátu členku ilegálnej Pracovnej skupiny Gizelu Fleischmannovú, a to za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali lyžiarka Petra Vlhová za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Dirigent Juraj Valčuha a operný spevák Peter Mikuláš dostali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Krasokorčuliar Ondrej Nepela získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získala prvá slovenská evanjelická farárka Darina Bancíková za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, novinárka Otta Plávková a disident Rudolf Fiby za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Všetkým trom udelila prezidentka ocenenie in memoriam.Zakladateľka KInIT Mária Bieliková si za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva prevzala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí vyznamenala prezidentka výskumníčku v Nórsku Máriu Dušinskú.Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu ocenila Čaputová paralympijského lyžiara Jakuba Kraka a za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia sochára Juraja Bartusza. Režisér Blahoslav Uhlár a vydavateľ Koloman Kertész Bagala získali za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.Hlava štátu udelila Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti divadla režisérovi Romanovi Polákovi. Taktiež aj baletke Nine Polákovej za jej mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti klasického tanca. Pribinov kríž I. triedy in memoriam získal výtvarník Július Koller, a to za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia.Za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR si prevzali ocenenie Pribinov kríž II. triedy psychologička Eva Sopková a riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová. Riaditeľka Múzea kultúry Maďarov na Slovensku Gabriella Jarábik, riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Marián Marko a herečka Eva Pavlíková (Kubošiová) získali Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska.Režisér Peter Bebjak a režisér, scenárista a producent Peter Kerekes dostali Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu. Prezidentka odovzdala ocenenie Pribinov kríž II. triedy aj spisovateľovi Stanislavovi Rakúsovi za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.Pribinov kríž III. triedy získal kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita. Čaputová mu ho udelila za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy in memoriam dostala humanitárna pracovníčka Marína Paulínyová za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.Štátne vyznamenanie Medaila prezidenta Slovenskej republiky získala učiteľka Eva Gašparová za významné zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry. Insitná maliarka Eva Husáriková dostala za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov Medailu prezidenta Slovenskej republiky.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.