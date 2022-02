Prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala Dohodu o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA

Hybridné útoky a dezinformácie

Porovnávanie s okupačnou zmluvou

9.2.2022 -Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu ratifikovala Dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Ratifikácia prichádza krátko po tom, ako dohodu v stredu schválila Národná rada SR.Hlava štátu skonštatovala, že boli splnené všetky podmienky na nadobudnutie platnosti Dohody o obrannej spolupráci s USA zo strany Slovenskej republiky, rovnako, ako to urobilo bez straty suverenity 23 ďalších členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).„Pre pochopenie a prijatie tejto zmluvy som sa snažila urobiť maximum. Interpretačná doložka, ktorú som k dojednanému textu zmluvy priložila, je súčasťou ratifikačnej listiny, a je teda záväznou interpretáciou zmluvy aj pre ďalšie generácie politikov pri jej aplikácii,“ povedala Čaputová.Prezidentka zdôraznila, že zmluva nenarúša suverenitu Slovenska, nezakladá prítomnosť cudzích vojakov a ani základní na území SR bez rozhodnutia vlády alebo parlamentu, ako to je aj doposiaľ. Taktiež nemení platné medzinárodné záväzky SR týkajúce sa držania jadrových zbraní.Čaputová pripomenula, že Európsky kontinent, vrátane Slovenska, je už niekoľko rokov terčom hybridných útokov, vrátane masívnej dezinformačnej kampane, čo potvrdzujú aj zistenia slovenských tajných služieb.Prijímanie dohody s USA bolo podľa nej tiež sprevádzané mohutným šírením dezinformácií a obavami, ktoré bolo potrebné vysvetľovať.Nerozumie však, ako mohla byť táto dohoda počas rozpravy v parlamente v utorok 8. februára porovnávaná s okupačnou zmluvou so Sovietskym zväzom v roku 1968.„Je neúctou k obetiam invázie v roku 1968 prirovnávať niekoľko rokov vyjednávanú zmluvu o obrannej spolupráci schválenú legitímne ustanovenou vládou a zvolenými zástupcami ľudí v parlamente s formálnou zmluvou podpísanou pod hlavňami okupačných tankov,“ vyhlásila prezidentka.Hlava štátu pripomenula, že porovnávať obe zmluvy je absurdné, keďže vojaci ktorí vo vtedajšom Československu zabili vyše stovky jeho občanov, neboli nikdy súdení. A to ani v Československu, ani v domovských krajinách vojsk Varšavskej zmluvy.Poslanci Národnej rady SR v stredu vyslovili súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických. Za jej prijatie hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných. Na vyslovenie súhlasu s dohodou bolo potrebných aspoň 76 hlasov, teda nadpolovičná väčšina zo všetkých 150 poslancov.