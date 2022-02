Schválenie obrannej zmluvy je podľa Korčoka odmietnutím populizmu a cynizmu opozície, ktorá prekročila všetky čiary

Precitnutie z ilúzie

Napätie okolo Ukrajiny nezavážilo

Opozícia prekročila všetky medze





Poslanci Národnej rady SR v stredu vyslovili súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických. Za je prijatie hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných. Na vyslovenie súhlasu s dohodou bolo potrebných aspoň 76 hlasov, teda nadpolovičná väčšina zo všetkých 150 poslancov.



9.2.2022 - Stredajšie hlasovanie za obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými má podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) obrovský význam.Minister zdôraznil, že išlo o hlasovanie za zodpovednosť a zároveň odmietnutie populizmu, hystérie a cynizmu v podaní opozície a extrémistov. Korčok to napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.Minister zdôraznil, že jeho pocit je momentálne veľmi ďaleko od pocitu víťazstva.„Podpora dohody v parlamente je síce dobrou správou, ale to, čo sa okolo nej odohralo, je mementom pre celú demokratickú politickú scénu. Je precitnutím z ilúzie o tom, že naše miesto vo svete je vybavená vec. Nie je. Veľká časť spoločnosti je zmätená, nevie sa zorientovať, nevie, prečo patríme do NATO a EÚ,“ povedal.Tiež podľa vlastných slov rozhodne nesúhlasí s tým, že sa debata o zmluve vymkla spod kontroly, pretože bola zle načasovaná. Podľa Korčoka by debata vyzerala rovnako aj o pol roka, o rok a aj vtedy, keby nebolo žiadne napätie okolo Ukrajiny.„Slovenská politika zaštepila a evidentne ovplyvnila verejnú mienku až tak, že tu rokmi, určite v ostatnej dekáde, živila inštinkty o dekadentnom Západe, o tom, že EÚ sú hlavne peniaze, o tom, že pre Slovensko je najlepšie nepatriť nikde, o tom, že Amerika je síce garant bezpečnosti, ale inak s ňou nechceme mať nič spoločné a hlavne o tom, že NATO je agresívny vojenský pakt,“ vyhlásil.Šéf slovenskej diplomacie skonštatoval, že vďaka dohode o obrannej spolupráci s USA dostalo Slovensko nepekný a reálny obraz toho, kde jeho občania vidia vlastnú krajinu.„Uvideli sme, že nikde v našom priestore, len na Slovensku, nie je bezpečnosť a obrana tabu. A po tomto cirkuse už nie je tabu vôbec nič. Toto je tragédia toho, čo sa odohralo a nie, že sme dohodu dali práve teraz,“ povedal.Korčok opozícii odkázal, že bezohľadnosťou a manipuláciou prekročila všetky červené čiary a že v zahraničí nezabudnú na to, čo schválenie dohody sprevádzalo.„Toto vaše vysmievanie sa do tváre našich susedov a spojencov zostane u nich zapamätané. Pozametali ste s vlastnou krajinou ako s handrou,“ uzavrel.