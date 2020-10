Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala vládu, aby upustila od sankcií za neúčasť na plošnom testovaní. Matovič potvrdil slová prezidentky, že zdravotníkov je stále nedostatok.

Preto požiadala vládu realizovať testovanie len tam, kde budú zabezpečené odbery, teda vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí o testovanie majú záujem. Okrem toho by vláda mala prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na testovanie nedostanú, dodala prezidentka.

Prezidentka to povedala po stretnutí s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom a veliteľom operácie Spoločná zodpovednosť Ivanom Pachom, na ktorom sa informovala o pripravenosti plošného testovania.

Zuzana Čaputová vyhlásila, že podľa informácií od generálov Zmeka a Pacha je z celkového počtu odberných tímov na oba víkendové dni pripravených len 60 percent.

„Uvedený stav je platný menej ako 24 hodín pred spustením operácie,“ povedala prezidentka. „Dôvodom je najmä chýbajúci zdravotnícky personál. Cieľ operácie pretestovať celé obyvateľstvo je teda podľa ich slov nenaplniteľný.“

“ Veríme, že odberných tímov bude cez víkend dostatok, aby mohol byť pretestovaný každý, kto bude chcieť. Budeme pre to robiť všetko až do zajtra 7.00, kým sa otvorí všetkých 5-tisíc odberných miest. Držme si všetci palce,“ napísal na Facebooku.

„Informovali sme ju, že počet priebežne narastá, očakávame, že sa do večera ešte zvýši,“ povedal Naď.

Minister obrany Naď k vyjadreniu prezidentky: „Naozaj som si myslel, že sme všetci na jednej lodi.“ Naď očakával, že prezidentka vyzve zdravotníkov, aby sa prihlásili. V Rádiu Expres povedal, že momentálne by prihlásených zdravotníkov malo byť približne 13-tisíc.

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček podporil prezidentku. „Nie je vôbec žiadna hanba pozrieť sa na reálny stav a prijať potrebné opatrenia. Podporujeme vyjadrenie pani prezidentky, stojíme za ňou. To čo urobila, je racionálne,“ povedal Rybníček v Rádiu Expres s tým, že celoplošné testovanie by nemalo byť pod hrozbou sankcií.

„Vyhľadaním 30-50 tisíc pozitívnych ľudí počas víkendu, zachránime desiatky tisíc ľudí pred ochorením, tisícky ľudí pred trvalými následkami a stovky ľudí pred smrťou … a nemocnice pred kolapsom. Ak patríš do druhej skupiny, prosím, pomôž,“ napísal.

Premiér je presvedčený, že poriadne zvládnuté celoplošné pretestovanie je spôsob, ako sa vyhnúť tvrdému lockdownu, ktorý by znamenal, že milióny ľudí budú doma bez práce.

Premiér Matovič reaguje na prezidentku ďalším statusom. „Každý z nás si dnes vyberá svoju cestu. Niekto sa rozhodne v ťažkej chvíli nadbiehať názoru ľudí, ktorí si myslia, že majú právo nakaziť iných … iní pomáhajú do poslednej chvíle ako vedia,“ napísal.

Predseda vlády bol v piatok ráno aj hosťom Telerána televízie Markíza. Povedal, že ak zdravotníci neprídu do odberných miest, budú musieť nechať zatvorené obchody a prevádzky ďalší týždeň, dva.

Ukážme všetci spolu, že v rozhodujúcej chvíli zaberieme spolu za jeden povraz a dokážeme to. V inom prípade nám zostáva v rukách už len totálny lockdown a ten si nikto z nás nepraje,“ uviedol na Facebooku .

„Naďalej dôverujeme slovenským zdravotníkom a veríme, že obsadenosť zdravotným personálom sa dnes ešte výrazne zvýši. Poďme pre to všetci urobiť maximum. Nerobme si už, prosím, naschvály.

Pellegriniho Hlas privítal postoj prezidentky. „Ak sa má plošné testovanie tento víkend uskutočniť, strana Hlas žiada jeho konanie len v rámcoch vymedzených a odôvodnených prezidentkou republiky,“ napísala strana v reakcii.

„Veríme, že najvyššia ústavná predstaviteľka a vrchná veliteľka Ozbrojených síl SR je pre Igora Matoviča dostatočnou autoritou, aby jej slovám prikladal náležitú váhu a upravil svoje rozhodnutia v prospech všetkých ľudí na Slovensku,“ uviedla strana na Facebooku.

Prezidentka mala výhrady už v utorok

Prezidentka svoje výhrady k celoplošnému testovaniu formulovala už v utorok po stretnutí so skupinou vedcov a odborníkov, ktorých si pozvala do Prezidentského paláca. Nevyzvala ľudí na účasť, ani ich od nej neodrádzala, no spomínala riziká, ktoré projekt má.

„Pozorne som cez víkend sledovala pilotné testovanie na Orave a v Bardejove. Je to pre nás všetkých cenná skúsenosť a dobrý krok, ktorý môžeme využiť pre účinnejší boj s pandémiou,“ vyhlásila.

Prezidentka v utorok varovala aj pred tým, aby akcia takýchto rozmerov neohrozila fungovanie nemocníc a poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

„Po rozhovore s vedcami považujem v súvislosti s ohláseným celoplošným testovaním za veľmi dôležité predovšetkým to, aby bezpečnostné a hygienické štandardy testovania neklesli pod potrebnú úroveň. A tiež to, aby akcia takýchto rozmerov neohrozila fungovanie nemocníc a poskytovanú zdravotnú starostlivosť.“

„Teda aby nám zdravotnícky a hygienický materiál potrebný na testovanie nechýbal v nemocniciach a aby sme testovaním nezaťažili lekárov a sestry z nemocníc, do ktorých prichádza stále viac infikovaných s ťažkými stavmi. Ak sa nám vďaka prijatým opatreniam podarí znížiť nárast infikovaných, musíme byť dobre pripravení, ako využijeme získaný čas.“