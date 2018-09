Prievidza chce zriadiť jasle, žiadať na ne bude mimorozpočtové zdroje

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prievidza 24. septembra (TASR) - Prievidzská samospráva chce vyriešiť absenciu mestského zariadenia pre dočasnú starostlivosť o deti do troch rokov. Dosiahnuť to chce vybudovaním detských jaslí, na svoj projektový zámer bude žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok."Mesto sa rozhodlo vybudovať jasle rekonštrukciou pavilónu na Materskej škole na ulici A. Mišúta. Zatiaľ sme len v štádiu predloženia projektového zámeru, ktorý bude posúdený. Mesto bude vyzvané na podanie žiadosti o NFP," povedal vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.Projektom podľa neho sleduje samospráva dva ciele. "Jedno opatrenie sa bude týkať zvýšenia energetickej hospodárnosti budov a druhé samotnej rekonštrukcie alebo prestavby jedného z pavilónov materskej školy na podmienky pre deti v jasličkách," ozrejmil.Jasle zatiaľ prevádzkuje v Prievidzi len viacero súkromných poskytovateľov. "Mesto Prievidza už viac rokov berie do škôlky aj deti mladšie ako tri roky. Dokážeme tak naplniť potreby všetkých detí, ktoré sú staršie ako tri roky, ale keďže máme ešte nejaké kapacity, tak vždy ich dopĺňame aj deťmi mladšími. Ale je pravdou, že podmienky pre deti, zvlášť menšie, nie sú ideálne z hľadiska toaliet, vybavenia, ale aj poskytovania starostlivosti. Keď sú deti menšie, je potrebných totiž aj viac pedagógov," vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.Financie na zriadenie jaslí chce mesto získať z Integrovaného regionálneho operačného programu. "Celkový rozpočet projektu predpokladáme vo výške 430.100 eur, žiadať budeme finančné prostriedky vo výške 408.595 eur a predpokladaná výška spolufinancovania je na úrovni 21.505 eur," vyčíslil Benca.