Prievidzu povedie aj nasledujúce štyri roky KATARÍNA MACHÁČKOVÁ

Na snímke primátorka Prievidze Katarína Macháčková Foto:codnes.sk/Vladimír Štrbík

Prievidza 11. novembra - Prievidzu aj nasledujúce štyri roky povedie Katarína Macháčková (Spolu-občianska demokracia). V sobotňajších (10.11.) voľbách do orgánov samosprávy obcí porazila svojich šiestich protikandidátov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb volebného štábu Macháčkovej.



"Ja sa veľmi teším, teším sa, že pravda a láska zvíťazila nad lžou a nenávisťou a nad antikampaňou, ktorá tu bola," povedala po víťazstve Macháčková. Svojim voličom staronová primátorka poďakovala za dôveru, úprimne si ich podľa svojich slov váži a nesklame ich.



"Máme pripravených veľa projektov, ktoré sú už pripravené na realizáciu, či už sú to cyklotrasy, najväčšou vecou však je konverzia a ja chcem byť pritom, a ja chcem chrániť záujmy ľudí a nie súkromnej spoločnosti," načrtla ďalej Macháčková. Baníkom, ktorí ju nevolili, odkázala, že bude vždy zastupovať ich záujmy a bude sa snažiť o to, aby si našli prácu a aby Prievidza bola mestom, kde budú žiť spokojne.





Macháčková povedie metropolu hornej Nitry tretie volebné obdobie, čo je v novodobej histórii mesta po prvý raz. "Je to pre mňa zodpovednosť, záväzok, je to moje mesto, ktoré nadovšetko milujem, je žijem tu, chcem tu žiť a ja verím, že náš región raz privediem do obdobia rozmachu a toto obdobie využijeme na rozvoj. Verím, že na to máme, že ľudia, ktorí tu žijú, sú schopní a že konverziu dokážeme využiť a raz vyjdeme z toho víťazne, budú tu pracovné príležitosti, náš región bude zaujímavý pre mladé rodiny a že tu ľudia budú chcieť žiť. A na to sa veľmi teším," dodala.





Najväčším súperom Macháčkovej bol vo voľbách Richard Takáč (Smer-SD, SNS, SZ). Volebné výsledky podľa svojich slov rešpektuje, zároveň zagratuloval Macháčkovej k pravdepodobne opätovnému zvoleniu a poďakoval voličom, ktorí prišli voliť. "Teším sa, že to číslo je vyššie ako pred štyrmi rokmi. Samozrejme, chcem poďakovať aj voličom, ktorí dali hlas mne. To číslo nie je malé. Určite, v prípade, ak budem zvolený aj ako poslanec, budem sa snažiť napĺňať svoj volebný program. Spoločne aj s kolegami poslancami budem robiť všetko preto, aby Prievidza bola krajšia, modernejšia a transparentnejšia," skonštatoval.