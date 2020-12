Prípadný lockdown vezme obchodníkom ďalšiu tržbu, viacerí sú už frustrovaní a na pokraji bankrotu

Snažili sa zabrániť zatvoreniu, ale prehrali

Nepreplácajú celé nájmy ani mzdy

Posledná šanca pre vládu

14.12.2020 - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) upozorňuje, že prípadný lockdown znamená pre mnohých slovenských obchodníkov výpadok aj viac ako 40 % decembrových tržieb, pričom už teraz sa ocitajú na pokraji bankrotu.Z úst množstva maloobchodníkov tak podľa ISKM stále častejšie zaznievajú vyjadrenia, ktoré sú plné frustrácie, rezignácie a pocitov nespravodlivosti.„Priznávame prehru. Nie však kvôli tomu, že sa epidemiologická situácia v SR zhoršuje. Toto majú totiž na starosti odborníci a vláda. My sme robili všetko preto, aby naše prevádzky boli otvorené, dodržiavali sme opatrenia aj nad rámec vyhlášok a nariadení a snažili sme sa zabrániť zatvoreniu, napriek tomu sme prehrali,“ konštatoval v pondelok predseda ISKM Daniel Krakovský.Už počas prvej vlny pandémie koronavírusu maloobchodníci podľa ISKM počúvali, že sú len 2 % HDP a teda nie je podstatné či budú, alebo nebudú mať otvorené, pretože zdravie obyvateľov je prednejšie."ISKM s týmto vyjadrením maximálne súhlasí. Nerozumieme však, prečo je teda pre vládu a jednotlivých ministrov problém vyčleniť tieto 2 % HDP na podporu maloobchodu, teda 100 % preplácanie mzdy zamestnancov, nájmy počas celého obdobia obmedzení, na sezónne zásoby a iné fixné náklady," pokračoval Krakovský.Obchodníkom nie sú preplácané ani celé nájmy, ani celé mzdy a aj tí, čo mali dostatok financií, sú už dnes podľa ISKM vyčerpaní. "Ak ich môžeme na jednu stranu obmedzovať a oni celý rok trpezlivo znášajú všetky obmedzenia a tvrdíme, že táto suma nie je vysoká, tak si myslíme, že najmenej, čo môžeme spraviť, ich touto sumou podporiť," doplnil predseda ISKM.Podľa ISKM najväčšiu podporu na zamestnancov čerpali veľké automobilky a firmy, ktoré prakticky neboli zatvorené. Vo finále sa tak na priamu podporu maloobchodu dostali v porovnaní s ostatnými krajinami iba minimálne sumy."Maloobchodníci už od prvej vlny prehrávajú s vládou, ktorá ich odmieta počúvať. Naopak na základe vyjadrení čelných predstaviteľov vlády máme pocit, akoby všetky problémy boli vyriešené, podpora dostatočná a všetko v poriadku. Prečo potom dennodenne vidíme v médiách pri rozhovoroch s obchodníkmi opak," uzavrel Krakovský.Prehra maloobchodníkov bude podľa ISKM definitívna, ak budú ich prevádzky zatvorené počas najsilnejšieho predajného obdobia bez akejkoľvek zásadnej podpory."Veríme a dávame vláde poslednú šancu, aby naozaj začala komunikovať s obchodníkmi a gastroprevádzkami a vypočula si, čo im pomôže, a tak aj konala. V opačnom prípade vstúpime do roka 2021 s tým, že sme zlikvidovali celé sektory zamestnávajúce státisíce ľudí. A bude to len vizitka tejto vlády a jej prístupu k podnikateľom," zakončil predseda ISKM.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje desiatky maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.Medzi jej zakladateľov patria firmy Nay, Martinus, LPP Slovakia, Regal Burger, Phockáren a Sportsman. Maloobchod v SR zamestnáva približne 300 000 ľudí.