Príprava kuracieho mäsa má svoje pravidlá. Mnoho ľudí robí zásadné chyby

Ďalej ho ľudia radi pripravujú pre svoju mimoriadnu jednoduchosť, v porovnaní s ostatnými druhmi mäsa, a ďalej pre svoju jemnosť a jednoduchú stráviteľnosť. Kuracie mäso je tiež bohaté na:

fosfor

draslík

horčík

železo

Avšak pripraviť kuracie mäso tak, aby sme sa vyvarovali rôznych nešvárov a finálny pokrm chutil tak, ako má, dá možno zabrať viac, než si dokážete predstaviť. Ako teda na to?

Kuracie mäso radšej neumývajte

V umývaní kuracieho mäsa by ste sa mali mať na pozore, a to prevažne z dôvodu, že povrch mäsa môže predstavovať pastvu pre baktérie všetkých možných druhov. Pokiaľ je teda kuracie mäso napr. špinavé od krvi, je možné ho umyť vo vysokej nádobe. Predchádzame tak rozptýleniu bacilov do našej kuchyne. Mnohí experti pre hygienu však uvádzajú, že kuracie mäso je pri priemyselnej výrobe riadne ošetrené, práve proti vzniku nežiaducich baktérií, teda nie je potrebné mäso pri vybalení ďalej omývať.

Pri príprave kuracieho mäsa by sme sa mali vyvarovať vyprážaniu či pečeniu za vyšších teplôt. Za ideálnu teplotu sa odporúča 75 stupňov. Pre bližšiu špecifikáciu aktuálnej teploty sa potom odporúča použiť tzv. teplomer mäsa, ktorý sa používa pri varení napríklad v reštauráciách.

Keď bude mäso tepelne upravené, dajte si pozor na to, aby ste barbecue omáčku na mäso nenaliali príliš skoro. V prípade, že omáčku nalejeme na mäso ihneď po tepelnej úprave, začne omáčka na povrchu mäsa karamelizovať, čo má následne nežiaduce účinky na chuť mäsa. Preto radšej 5 minút počkajte a nechajte mäso po úprave tzv. odpočinúť.

Perfektnou prílohou ku kuraciemu mäsu je bezpochyby grilovaná zelenina. Ľudia ju ku kuraciemu mäsu volia veľmi často, hoci si nie každý z nich uvedomuje, potencionálny problém s konečnou vôňou grilovanej zeleniny. Dbajte na to, aby zelenina nebola pripravovaná v rovnakej panvici, kde sa predtým pripravovalo mäso. Vôňu zeleniny potom prebije chuť kuracieho mäsa.