Protesty v Bratislave proti výhodám pre zaočkovaných a opatreniam: Pred prezidentským palácom postávajú desiatky ľudí (foto)

Uzatvorená prezidentská záhrada

Prípadný odklon liniek MHD

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok 5. augusta sa v Bratislave majú konať protesty proti výhodám pre zaočkovaných a protipandemickým opatreniam.Na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom v Bratislave momentálne napriek intenzívnemu dažďu protestuje do 50 ľudí. Na mieste sa nachádza veľký počet policajtov. Dopravná situácia je plynulá. Druhý protest by sa mal konať pred Úradom vlády SR na Námestí slobody.Bratislavská polícia už v stredu vyzvala občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na štvrtkových verejných zhromaždeniach, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície.Situáciu v cestnej premávke budú monitorovať dopravní policajti. V prípade narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti, polícia využije intervenčný zásah poriadkových jednotiek voči osobám, ktoré sa takýchto konaní budú dopúšťať.Podobne ako štátna polícia, aj tá mestská je pripravená v prípade narušenia verejného poriadku či páchaniu protiprávnej činnosti zasiahnuť.Zároveň posilňujú monitoring verejných priestorov prostredníctvom mestského kamerového systému, ktorých zábery umožnia hliadkam efektívne reagovať a zasiahnuť na miestach, kde vznikajú konfliktné situácie.Tieto zábery pomôžu aj spätne dohľadať a identifikovať páchateľov. Účastníkov protestu vyzývajú, aby svoj názor vyjadrili v pokoji a zdržali sa aktivít, ktoré strpčia život ľuďom v Bratislave.Mestská časť Staré Mesto tiež vo štvrtok a piatok uzatvorí Prezidentskú záhradu.Na prípadný odklon liniek mestskej hromadnej dopravy v okolí Hodžovho námestia sa pripravuje aj Dopravný podnik Bratislava (DPB).„V spolupráci s políciou sa opäť pripravujeme na odklon minimálne jedenástich autobusových a trolejbusových liniek, ktoré budú v prípade zablokovaných ulíc a križovatiek na Hodžovom námestí premávať po obchádzkových trasách,“ informuje DPB na sociálnej sieti.V uliciach budú pripravené aj záložné vozidlá, ktoré posilnia jednotlivé spoje. „Posilnili sme aj tím dispečerov, ktorých bude celkovo 15, a to priamo v teréne aj v centrále DPB,“ uvádza ďalej dopravný podnik s tým, že v prípade ďalších neohlásených verejných zhromaždení budú reagovať operatívne.„Cestujúcim odporúčame, aby si vyhradili väčšiu časovú rezervu, alebo ak to situácia dovolí, aby sa uvedeným úsekom vyhli,“ upozornil DPB, ktorý bude situáciu počas zhromaždení monitorovať a o aktuálnej situácii informovať prostredníctvom internetu a informačných tabúľ priamo na zastávkach.