Prystajko: Kyjev by upustil od členstva v NATO, aby sa vyhol vojne

Ukrajina by mohla upustiť od svojej snahy stať sa členom NATO, aby sa vyhla vojne s Ruskom. V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC to pripustil ukrajinský veľvyslanec Vadym Prystajko v Británii.





BBC poznamenala, že by takýto krok znamenal veľký ústupok Moskve v reakcii na súčasné hromadenie ruských jednotiek na ukrajinských hraniciach.Prystajko pre BBC povedal, že Ukrajina je ochotná byť "flexibilná", pokiaľ ide o jej cieľ stať sa členom Severoatlantickej aliancie."Mohli by sme - najmä keď sme takto ohrozovaní, vydieraní a tlačení do toho," povedal Vadym Prystajko na otázku, či by Kyjev mohol zmeniť svoj postoj k členstvu v NATO.Veľvyslanec zároveň zdôraznil, že vstup Ukrajiny do NATO bezpečnostnú situáciu Ruska výrazne nezmení. Pripomenul, že "Rusko už je obkľúčené krajinami NATO" a poukázal na to, že členmi aliancie sú už Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko i Turecko.Vyjadril názor, že Moskve sa oveľa viac nepáči, že sa z Ukrajiny môže stať "niečo iné ako Rusko" a že potom aj Rusi budú chcieť zmeniť smerovanie svojej krajiny."Toto (vstup Ukrajiny do NATO) je nebezpečenstvom nie pre ľudí v Rusku, nie pre územie Ruska, ale pre špecifický režim, ktorý práve teraz majú," vyhlásil ukrajinský veľvyslanec.Ukrajina nie je členom NATO, ale z roku 2008 má prísľub, že sa tak stane, čo bude znamenať, že aliancia sa dostane k hraniciam Ruska.Putin tvrdí, že posilňovanie vzťahov Ukrajiny s alianciou by z nej mohli urobiť "odpaľovaciu rampu pre rakety NATO namierené na Rusko". Hovorí, že Rusko musí v tomto smere stanoviť jasné "červené čiary".Rusko v posledných týždňoch presunulo do blízkosti Ukrajiny viac ako 100.000 vojakov a ťažké zbrane, čo u Spojených štátov a ich spojencov v NATO vyvoláva obavy, že by mohla nastať bezprostredná invázia.Moskva však popiera, že by plánovala útok, i keď v blízkosti hraníc s Ukrajinou organizuje spoločné vojenské cvičenia s Bieloruskom. Súčasne Rusko sformulovalo písomnú požiadavku, aby sa aliancia NATO vzdala akejkoľvek ďalšej expanzie na východ vrátane prijatia Ukrajiny za člena. Členovia NATO túto požiadavku Moskvy odmietli.Americký prezident Joe Biden hovoril v nedeľu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a súhlasil s pokračovaním diplomatického úsilia v snahe vyriešiť krízu na východe Európy, uviedol Biely dom.