Putin mal prejav ku Dňu víťazstva, na ospravedlnenie svojej brutality podľa analytikov používa triky podobné Hitlerovi (foto)

Ukrajina sa stala rukojemníkom

Rusko si ctí obete spojeneckých armád

Najvýznamnejší deň v Putinovom kalendári

9.5.2023 - Ruský vodca Vladimir Putin v prejave počas tradičnej vojenskej prehliadky ku Dňu víťazstva v Moskve nepravdivo tvrdil, že proti jeho krajine vedú „skutočnú vojnu", napriek tomu, že práve on vlani spustil rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Proti našej vlasti sa rozpútala skutočná vojna," tvrdil Putin a dodal, že „odrazili medzinárodný terorizmus" a budú „brániť obyvateľov Donbasu a zaisťovať našu vlastnú bezpečnosť", pričom odkazoval na východoukrajinský región, ktorý okupujú ruské sily.„Rusko nemá nepriateľské národy na západe ani na východe," vyhlásil tiež Putin napriek tomu, že Moskva si vedie zoznam „nepriateľských krajín“, na ktorom sú napríklad štáty Európskej únie , Veľká Británia, USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea a ďalší.V utorok tiež tvrdil, že chce mierovú budúcnosť. „Ako väčšina ľudí na tejto planéte chceme vidieť budúcnosť mierovú, slobodnú a stabilnú. Sme presvedčení, že akákoľvek ideológia nadvlády je vzhľadom na svoju povahu odporná, zločinná a smrtiaca," skonštatoval napriek tomu, že ilegálne anektoval viacero ukrajinských oblastí a jeho sily bombardujú ukrajinské civilné ciele a infraštruktúru.Vo svojom príhovore však Putin tvrdil, že Ukrajina sa stala „rukojemníkom" režimu vedeného „západnými pánmi". „Ukrajinský národ sa stal rukojemníkom štátneho prevratu, ktorý viedol k zločineckému režimu pod vedením západných pánov. Stal sa pešiakom ich krutých a sebeckých plánov," povedal ďalej ruský vodca, ktorý podobnú rétoriku použil už v minulosti v snahe ospravedlniť svoju nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu.Vo svojom utorkovom prejave na Červenom námestí tiež tvrdil, že Rusko si ctí obete spojeneckých armád Spojených štátov, Spojeného kráľovstva a Číny v druhej svetovej vojne.„Spomienka na našich obrancov vlasti je v našich srdciach posvätná. Ctíme si príslušníkov odboja, ktorí bojovali proti nacistom, vojakov spojeneckých armád USA, Veľkej Británie a ďalších krajín. Spomíname si a ctíme si pamiatku čínskych vojakov v boji proti japonskému militarizmu," vyjadri sa ďalej a naznačil, že „skúsenosť solidarity" by mohla byť podľa neho základom k budovaniu „multipolárneho sveta".Svoj utorkový prejav Putin uzavrel nesprávnym prirovnaním úsilia ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine k sovietskym jednotkám, ktoré pomohli poraziť nacistov v druhej svetovej vojne. CNN pripomína, že ruský vodca sa často odvoláva na porážku nacistického Nemecka Sovietskym zväzom, aby ospravedlnil svoju inváziu na Ukrajinu, pričom tvrdí, že cieľom je „denacifikácia“ národa, ignorujúc skutočnosť, že prezident Volodymyr Zelenskyj je Žid a počas holokaustu prišiel o príbuzných.„Dnes sú tu účastníci špeciálnej vojenskej operácie, sú to profesionálni vojaci a tí, ktorí prišli do radov armády v rámci čiastočnej mobilizácie (...) Vítam vás, priatelia," skonštatoval Putin a dodal, že „počas Veľkej vlasteneckej vojny naši hrdinskí predkovia dokázali, že nie je nič mocnejšie a silnejšie ako naša jednota".Niektorí analytici pritom hovoria, že ruský líder sa dopúšťa niektorých rovnakých chýb, aké odsúdili na zánik nemeckú inváziu do ZSSR v roku 1941, pričom na ospravedlnenie svojej brutality používa „triky a taktiky podobné Hitlerovi", uvádza ďalej CNN.Putinov prejav prišiel len niekoľko hodín po tom, ako ukrajinskí predstavitelia informovali, že ich protivzdušná obrana zachytila 23 z 25 rakiet s plochou dráhou letu, ktoré v noci na utorok vypálilo Rusko na Ukrajinu. Deň víťazstva je najvýznamnejším dňom v Putinovom kalendári a už dlho ho využíva na mobilizáciu podpory verejnosti a demonštráciu vojenskej sily svojej krajiny.