Putin potrebuje dosiahnuť na Ukrajine aspoň malé víťazstvo, musí sa mať čím chváliť počas vojenskej prehliadky

Putin sa potrebuje doma chváliť víťazstvom

Rusi sa chystajú udrieť znova

6.4.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin potrebuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyhlásiť akúkoľvek formu dosiahnutého víťazstva do 9. mája, aby jeho reputácia neoslabila.Práve vtedy sa v Rusku koná každoročná vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Ako referuje spravodajský web BBC, myslia si to viacerí predstavitelia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).„Nezaznamenali sme žiadne náznaky, že by prezident Putin zmenil svoje ambície ovládnuť celú Ukrajinu a prepísať medzinárodný poriadok,“ povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg Dodal, že NATO potrebuje podporiť Ukrajinu, udržať sankcie voči Rusku a posilniť svoju vlastnú obranu. Tvrdí, že konflikt môže trvať dlho „a musíme byť na to pripravení“.Rusko sa chystá spustiť novú ofenzívu v Donbase na východe Ukrajiny. „Budú preskupení, pretože spotrebovali veľa munície. Doplnia palivo a všetky veci, ktoré potrebujú, napríklad jedlo, aby mohli začať novú veľkú ofenzívu,“ poznamenal podľa CNN Stoltenberg. Podľa niektorých západných predstaviteľov sa Putin taktiež môže opätovne pokúsiť o dobytie Kyjeva.