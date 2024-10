Radíme: Samovyšetrenie prsníkov môže pomôcť odhaliť rakovinu včas

Rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien. Základom prevencie je pravidelné samovyšetrenie. Jeho cieľom je odhaliť zmeny na prsníkoch včas. Keďže si ženy svoje prsia poznajú najlepšie, mnohokrát si hrčku na prsníku objavia samy. Upozorňuje na to pacientske združenie Nie rakovine.





Prsníky by si ženy mali prehmatávať raz mesačne, najlepšie po menštruácii. Odborníci odporúčajú začať so samovyšetrovaním od 20 rokov. "Pri samovyšetrení existujú rôzne metódy, podstatné však je, aby sa prešetril celý prsník. Dôležité je okrem prsníka a bradavky skontrolovať aj lymfatické uzliny v podpazuší a časť hrudníka v nadkľúčnej oblasti," uvádza na svojom webe pacientske združenie Nie rakovine. Ak žena menštruáciu nemá, treba si vybrať vždy ten istý deň v mesiaci.Všímať si treba tvar prsníka, zmeny na koži, ako aj začervenanie, vťahovanie či ekzém bradavky, rovnako aj výtok z nej. Vnímať by ženy mali aj každú hmatnú hrčku v žľaze prsníka, ktorú tam predtým nemali a je tvrdšia ako ostatné tkanivo prsníka. Hrčka sa môže vyskytnúť aj v oblasti pazuchy a kľúčnej kosti. "Po palpačnom vyšetrení by sa mali prsia skontrolovať aj pohľadom do zrkadla," píše na webe združenie.Pri samovyšetrení treba začať prehmatávať prsník krúživými pohybmi brušiek stredných troch prstov. Takto sa prehmatáva prsník až smerom k bradavke. "Krúživými pohybmi prehmatajte celý prsník, prvýkrát jemným tlakom povrchové časti, druhýkrát výraznejším tlakom na prehmatanie hlbších častí. Sústreďte sa aj na oblasť pod kľúčnou kosťou a pazuchy. Všímajte si každé zhrubnutie alebo hrčky, ktoré pri predchádzajúcich vyšetreniach neboli prítomné," inštruujú ženy odborníci z Nie rakovine.Ženy by si mali všímať zmeny na prsníkoch v rôznych polohách. Na abnormalitu ich môže upozorniť iná farba kože či stiahnutá bradavka. Ak si žena objaví akúkoľvek netypickú zmenu na prsníku, mala by ju prekonzultovať so svojim gynekológom. "Nie každá hrčka je nebezpečná, ale každá musí byť vyšetrená," vraví onkologička Bibiana Vertáková Krakovská.