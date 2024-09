Radíme: Dieťa by si malo presun na aktivitu plánovať v predstihu

Dieťa by si malo presun na voľnočasovú aktivitu naplánovať v dostatočnom predstihu. Aj nepozornosť uponáhľaného školáka, ktorý nedodržiava dopravné predpisy a pravidlá, môže spôsobiť dopravnú nehodu. Príčinou môže byť taktiež počúvanie hudby so slúchadlami v ušiach, ktoré znižujú koncentráciu a pozornosť. 24hod.sk o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Spomenula aj ďalšie rady pre bezpečné správanie sa na cestných komunikáciách.





"Rodičov, ako aj ďalších zákonných zástupcov najmä maloletých školákov upozorňujeme, aby primerane veku svoje dieťa poučili, že na vozovku môže chodec vstúpiť len vtedy, ak skontroluje dopravnú situáciu," uviedla. Ako doplnila, mal by sa pozrieť vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a vstúpiť na cestu až vtedy, ak sa nepriblíži motorové vozidlo.Cez cestnú komunikáciu má podľa Hrabovskej zásadne prechádzať len po vyznačenom priechode pre chodcov, alebo cez nadchod alebo podchod, ak sa v jeho blízkosti nachádza. "Kde nie je vyznačený priechod pre chodcov je možné cez cestnú komunikáciu prejsť najkratším smerom kolmo na os vozovky," poznamenala.Ako pripomenula, na cestnú komunikáciu nemôže chodec vstúpiť, ak na svetelnej signalizácii svieti červený signál pre chodcov. Cez vozovku môže podľa nej prechádzať len na zelený signál, pričom presun cez priechod pre chodcov musí rýchlo dokončiť aj vtedy, ak sa rozsvieti červený signál. Zároveň počas prechádzania by sa nemal rozptyľovať zbytočnosťami, nezastavovať sa, ale dokončiť presun na druhú stranu cesty.Hrabovská upozornila, že častou príčinou vzniku dopravnej nehody s účasťou chodcov je, ak chodec vstupuje na vozovku spomedzi zaparkovaných motorových vozidiel, odkiaľ nemá na vozovku dostatočný výhľad. Poukázala aj na nutnosť používania reflexných prvkov. "Tie by mal mať školák umiestnené na mieste viditeľnom pre ostatných účastníkov cestnej premávky, a to na oblečení a školskej taške," dodala.