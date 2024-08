Odborníci: Pred hmyzom by sme sa mali chrániť moskytiérami a repelentmi

Dovolenkári doma aj v zahraničí by sa mali chrániť pred komármi a kliešťami. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odporúčajú používať neporušené ochranné siete, takzvané moskytiéry, a repelenty.





V rámci ochrany proti kliešťami radia odborníci očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Nosiť treba vhodné oblečenie, ktoré bráni kliešťom v prístupe k pokožke. Po pobyte v prírode by ľudia nemali zabudnúť pokožku dôkladne skontrolovať.Uprednostniť treba podľa odborníkov kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov. Najmä po súmraku by mali ľudia nosiť košele s dlhým rukávom a dlhé nohavice z bavlny či ľanu, ktoré sajú pot.Zároveň ÚVZ upozornil, že dovolenkujúci by sa mali okrem hmyzu vyhýbať aj ostatným voľne sa pohybujúcim zvieratám.Úrad tiež neodporúča chodiť naboso vo vlhkom a teplom prostredí pre riziko vzniku plesňových kožných ochorení. V rámci prevencie možno používať protiplesňové prípravky. Podľa odborníkov by sa tiež nemalo ležať priamo na piesku. Pripomenuli tiež vplyv samotného cestovania lietadlom, autom, autobusom, loďou či bicyklom na zdravie.