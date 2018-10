Radíme: Majme záujem o svoju psychiku, vyzývajú odborníci

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Bratislava 1. októbra - Tak ako sa človek stará o svoje telesné zdravie, mal by sa starať aj o duševné zdravie. Uviedla to prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková. Poukazuje na mimoriadnu dôležitosť psychohygieny pre bezproblémové fungovanie človeka.Človek, ktorý chce mať zdravú psychiku, by podľa Izákovej v prvom rade mal mať dostatok spánku. "Po zobudení treba naštartovať deň v pokoji. Ak pracujem a som plne zaťažený, treba si robiť pracovné prestávky," pripomína psychiatrička. Tie by sa však nemali využívať na ďalšiu prácu, ale napríklad na krátky rozhovor. "Stačí päť minút s kolegom či s kamarátom. Treba rozprávať a rozmýšľať o niečom inom ako o práci a dovoliť psychike relaxovať," doplnila. Po práci si tiež treba odpočinúť a dbať na zásady zdravého životného štýlu.Odborníčka hovorí, že najmä pri sedavom zamestnaní, v ktorom človek namáha psychiku, je vhodné sa aspoň mimo práce viac pohybovať a tráviť čas vonku. Ten, kto pracuje fyzicky, by sa zase po práci mal venovať svojej duši. Dôležitá je zdravá rovnováha. "Treba dbať aj na zdravé stravovanie. Správnou súčasťou zdravej životosprávy určite nie sú alkoholové excesy a drogy," doplnila Izáková. Ľudia by podľa nej nemali z posledných síl do noci pracovať, ale dopriať si aj relax. Zdôrazňuje, že život si treba spríjemniť a hľadať pozitívne emócie.O psychickom zdraví sa v spoločnosti stále hovorí príliš málo, zhodujú sa odborníci, spolupracujúci na kampani Vyliečme nezáujem. Za tou stojí Liga za duševné zdravie v SR, ktorá aj v roku 2018 organizuje celoslovenskú zbierku na pomoc starostlivosti o duševné zdravie Dni nezábudiek. "Výber práve tohto kvetu nie je náhodný," hovorí Vlado Slivka, creative director reklamnej agentúry MARK BBDO Bratislava, ktorá pomáha pri zbierke. Slovo Nezábudka sa totiž veľmi podobá práve na slovo Nezáujem.Psychické poruchy negatívne ovplyvňujú aj telo. Riaditeľ občianskeho združenia Liga za duševné zdravie SR Martin Knut upozorňuje, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa psychické problémy dostali pred onkologické ochorenia v rebríčku stavov, ktoré diskvalifikujú ľudí z pracovného života. Duševné poruchy sú však stále poznačené veľkou stigmou. "Ak majú ľudia problém s duševným zdravím, hanbia sa a taja to. Až dve tretiny tých, ktorí by mali dostať pomoc, sa neliečia. Nezostaňme ľahostajní k druhým a zaujímajme sa o duševné zdravie," pripomína Knut.Kampaň Vyliečme nezáujem podporujú známe osobnosti, akými sú sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová, prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, moderátor Sajfa, komička Evelyn, spisovateľ a publicista Michal Hvorecký alebo speváčka Celeste Buckingham.