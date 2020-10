Roland Garros: Djokovič bude súperom Nadala vo finále mužskej dvojhry

Srbský tenista Novak Djokovič bude súperom Španiela Rafaela Nadala vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinále turnajovú päťku Gréka Stefanosa Tsitsipasa po päťsetovej bitke 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. V nedeľu bude bojovať o druhý titul na parížskej antuke, prvý získal v roku 2016. S Nadalom má Srb priaznivú bilanciu 29:26.





muži - dvojhra - semifinále:

Tsitsipas mal hneď v úvodnom geme k dispozícii štyri brejkbaly, ani jeden však nevyužil. V ďalšej hre prišiel o servis a Djokovič si po potvrdení brejku vybudoval náskok 3:0, ktorý pretavil v zisk prvého setu. Srb bol oveľa trpezlivejší v dlhších výmenách, nerobil toľko nevynútených chýb, vychádzali mu stopbaly. Aj v úvode druhého dejstva sa Tsitsipas dostal k brejkbalom, no nevyužil ani jednu z dvoch príležitosti. Potom si prehral podanie v geme, v ktorom viedol 40:0 a skúsený Srb si už koncovku setu postrážil.Ani na začiatku tretieho setu nepremenil Tsitsipas brejkbal, za stavu 4:4 stratil podanie a Djokovič išiel podávať na víťazstvo v zápase. Tsitsipas však odvrátil mečbal, vyrovnal na 5:5 a v koncovke setu slávil úspech. Na začiatku štvrtého dejstva síce prišiel o brejk, no vďaka agresívnej hre s množstvom víťazných úderov v desiatom geme opäť Djokoviča brejkol a vynútil si rozhodujúci set. V ňom však dominoval líder svetového rebríčka ATP. ktorý dovolil uhrať Tsitsipasovi iba jediný gem."Stefanos je skvelý hráč, no po štyroch hodinách už bol unavený. Poriadne mi však znepríjemnil život. Na dvorci som možno pôsobil pokojným dojmom, no v mojom vnútri to bolo niečo úplne iné. Kurt Philippa Chatriera je Rafov dom. Mám však obrovskú motiváciu zdolať ho, čo sa mi už podarilo vo štvrťfinále v roku 2015. Zvíťaziť nad nim na antuke je tá najväčšia výzva," uviedol Djokovič pre akreditované médiá.





Novak Djokovič (Srb.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1