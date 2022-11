Ronaldo mohol hrať za Manchester City: No Ferguson povedal nie

Krátko predtým, ako sa na verejnosť dostalo celé interview Piersa Morgana s Cristianom Ronaldom, Manchester United stiahol veľký transparent s portugalským útočníkom zo steny svojho štadióna. Ronaldo v rozhovore podrobil vedenie klubu z Old Traffordu, trénera i súčasných i bývalých hráčov ešte väčšej kritike, ako tomu bolo v jeho častiach, ktoré sa objavili na verejnosti už v uplynulých dňoch.





Rozhovor trval 90 minút a v stredu večer ho zverejnila stanica TalkTV. Ako naznačili predchádzajúce úryvky, Ronaldo si nebral servítku pred ústa a prezradil ďalšie veci zvnútra klubu i svojej kariéry. Tá však po kritike už s veľkou pravdepodobnosťou nebude pokračovať v drese "červených diablov", čo na pondelkovom stretnutí s vedením klubu uviedol aj tréner Erik ten Hag. Podľa neho portugalský reprezentant svojimi výrokmi prekročil všetky hranice. Ronaldo už v nedeľu zverejnenej časti interview uviedol, že sa cíti byť zradený a vyhlásil, že sa ho vrcholní funkcionári Manchestru United snažia vyštvať z klubu. Svoju nespokojnosť dával najavo aj počas sezóny. Naposledy, keď odmietol nastúpiť v závere zápasu s Tottenhamom a namiesto toho odišiel do šatne. Predčasne opustil ihrisko aj v prípravnom zápase s Vallecanom, v lete sa dožadoval prestupu, aby mohol hrať v Lige majstrov. Ten Hag mu v prebiehajúcej sezóne nedával toľko priestoru, koľko by chcel. "Nemám voči nemu rešpekt, pretože on neprejavuje úctu ku mne," povedal na jeho adresu.V stredu zverejnenom rozhovore prezradil, že vlani v auguste bol blízko prestupu do konkurenčného Manchestru City tesne predtým, než sa upísal United. "Bol to veľmi blízko, tvrdo o mňa bojovali," citovala ho agentúra AP. Pri návrate na Old Trafford zavážil najmä rozhovor s Alexom Fergusonom, ktorý Ronalda viedol pri jeho prvom pôsobení v United: "No ako viete, s mojou históriou v United, srdcom, pocitmi, to bol hlavný rozdiel. Povedal mi: ´Pre teba je nemožné ísť do Manchestru City´. A ja som odvetil: ´OK boss´."Nakoniec tak zakotvil v United, no podľa vlastných si rýchlo uvedomil, že klub od jeho prvého angažmán (2003-2009) vôbec nenapredoval. "Keď som prišiel, myslel som si, že bude všetko iné. Technológie, infraštruktúra, všetko. Bol som však zle prekvapený, všetko zostalo rovnaké," povedal s tým, že tam "bol nulový progres" oproti jeho nasledujúcim tímom Realu Madrid a Juventus Turín. Taktiež kritizoval angažovanie dočasného trénera Ralfa Rangnicka, ktorý v minulej sezóne nahradil Oleho Gunnara Solskjaera: "Ten chlap nie je ani tréner. Veľký klub ako Manchester United si privedie športového riaditeľa. To neprekvapilo len mňa, ale celý svet." Za jeho angažovanie vinil "štruktúry" klubu a ostro sa vyjadril aj k majiteľom Glazerovcom.Nevynechal ani spoluhráčov a vyhlásil, že mladíci nemajú žiadnu túžbu po úspechu. "Počúvajú jednu vec a o dve minúty na to zabudnú a robia, čo je podľa nich najlepšie. Je im to jedno, väčšine z nich," povedal, no nikoho nemenoval. "Ale pre mňa to nie je prekvapujúce, pretože podľa nebudú mať dlhé kariéry. Je to nemožné," dodal a ako výnimky uviedol Dioga Dalota, Lisandra Martineza a Casemira.Ronaldo uviedol, že sa ho dotkla kritika v médiách od bývalého spoluhráča Waynea Rooneyho s tým, že to nebolo tak dávno, čo bol bývalý anglický útočník v jeho dome a hral sa s jeho deťmi. Na Morganovu otázku, či išlo o žiarlivosť, odpovedal: "Pravdepodobne. Pretože ukončil svoju kariéru vo svojich 30 rokoch a ja stále hrám na najvyššej úrovni. Nebudem hovoriť, že vyzerám lepšie, ako on, čo je pravda, ale... Je ťažké počúvať kritiku od hráčov, ktorí s vami hrali."