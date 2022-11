Ronaldo sa obul do vedenia Manchestru i trénera: Cítim sa zradený

Cristiano Ronaldo sa cíti byť zradený a vyhlásil, že sa ho vrcholní funkcionári Manchestru United snažia vyštvať z klubu. Tridsaťsedemročný portugalský futbalista to uviedol v interview v programe Piers Morgan Uncensored.





Ronaldo si nebral servítku pred ústa a ostrej kritike podrobil aj trénera Erika ten Haga. Celý rozhovor odvysielajú neskôr tento týždeň, no niektoré jeho časti zverejnili už v nedeľu večer len niekoľko hodín po poslednom zápase United pred MS. "Diabli" v ňom zdolali Fulham 2:1, Ronaldo však nefiguroval na súpiske už v druhom stretnutí po sebe, údajne pre chorobu. Hviezdny Portugalčan naznačil, že pravdepodobne už za klub nenastúpi."Snažia sa ma vyhnať z klubu. Nie len tréner, ale aj dvaja, či traja iní ľudia. Cítim sa zradený. Ľudia by mali počuť pravdu. Cítim sa, akoby ma tu nejakí ľudia nechceli. Nie len v tejto sezóne, ale aj v minulej," povedal v rozhovore.Ronaldo dával svoju nespokojnosť najavo aj počas sezóny. Naposledy, keď odmietol nastúpiť v závere zápasu s Tottenhamom a namiesto toho odišiel zo striedačky. Predčasne opustil ihrisko aj v prípravnom zápase s Vallecanom a v lete sa dožadoval prestupu, aby mohol hrať v Lige majstrov. Ponuka však neprišla. Tréner Ten Hag mu v prebiehajúcej sezóne nedával toľko priestoru, koľko by chcel. "Nemám voči nemu rešpekt, pretože on neprejavuje úctu ku mne," povedal na jeho adresu.Ronaldo sa sťažoval aj na zázemie v klube a vyhlásil, že Manchester od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 nenapreduje. Taktiež kritizoval aj angažovanie dočasného trénera Ralfa Rangnicka, ktorý v minulej sezóne nahradil Oleho Gunnara Solskjaera. "Ten chlap nie je ani tréner. Veľký klub ako Manchester United si privedie športového riaditeľa. To neprekvapilo len mňa, ale celý svet," dodal.