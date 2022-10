Útočník zo Zámockej ulice sa po streľbe zastavil aj doma, v prípade sa posudzuje aj trestná zodpovednosť iných osôb

Zbraň zaistili v mieste bydliska

14.10.2022 - V rámci vyšetrovania dvojnásobnej vraždy v bare na Zámockej ulici v Bratislave posudzujú orgány činné v trestnom konaní aj trestnú zodpovednosť iných osôb. Povedal to na tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Podľa medializovaných informácií sa totiž podozrivý Juraj K. po skutku zastavil doma u rodičov a následne zase odišiel.„Otázka je, akými informáciami rodičia (Juraja K. pozn SITA) disponovali," povedal Lipšic s tým, že skutočnosť, že sa podozrivý zastavil doma, sa polícia dozvedela, až keď vstúpila do ich obydlia.Orgány podľa Lipšica zároveň zachytili informácie, že rodičia mohli o tom, že ich syn je páchateľom, vedieť a neoznámili to polícii. Aj strelná zbraň použitá pri skutku bola podľa polície zaistená v bydlisku podozrivého.Podľa prvého viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša policajti zistili totožnosť páchateľa v rámci spolupráce so Slovenskou informačnou službou približne tri a pol hodiny po skutku. Následne sa snažili zistiť, kde sa nachádza. „Postupne sa ten okruh zužoval, vedeli sme, kde sa podozrivý nachádza a bol nájdený mŕtvy," uviedol Kišš.Polícia podľa neho predtým nemala informácie, že by Juraj K. inklinoval k násilnému extrémizmu. „Nedostali sme túto informáciu od občanov, z nejakých organizácií, zo škôl. Ale taktiež treba povedať, že sme to nezistili ani v rámci svojej činnosti," dodal Kišš.Obeťami streľby, ktorá sa odohrala pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave v stredu 12.októbra večer, sú Juraj V. (26) z Prievidze a Matúš H (23) z Dunajskej Stredy. Zranená strelou do nohy bola Radoslava T. (28). Podozrivý zo skutku je Juraj H.(19). Ten zomrel na následky strelného poranenia hlavy, najpravdepodobnejšie v dôsledku samovraždy.