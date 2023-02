Putin opäť precenil možnosti ruskej armády, jej veľká ofenzíva sa podľa Američanov skončí fiaskom

3.2.2023 - Ruský vodca Vladimir Putin možno opäť precenil možnosti ruskej armády, a preto sa jej veľká ofenzíva na východe Ukrajiny predčasne skončí v jarnom období dažďov a nebude účinná. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Podľa ukrajinskej rozviedky Putin nariadil armáde, aby do marca dobyla Donbas . Ruské sily taktiež presúvajú ďalšie nešpecifikované útočné skupiny, jednotky, zbrane a vojenské vybavenie do oblastí na východe Ukrajiny.„Putin možno opäť precenil možnosti ruskej armády. ISW nezaznamenal žiadne dôkazy o tom, že by ruské sily obnovili dostatočnú bojovú silu, aby mohli poraziť ukrajinské sily na východe Ukrajiny a dobyli neokupovaných viac ako 11 300 kilometrov štvorcových Doneckej oblasti, čo je viac ako 42 percent územia tejto oblasti," uviedol ISW.Podľa predbežných hodnotení ISW sa ruská ofenzíva pravdepodobne predčasne skončí pred aprílom 2023 počas jarného obdobia dažďov, a to bez dosiahnutia významných úspechov. „To by mohlo vytvoriť priaznivé podmienky pre ukrajinské sily v ich vlastnej protiofenzíve koncom jari alebo leta 2023, keď už budú k dispozícii tanky dodané Západom," dodáva ISW.