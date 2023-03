Demokrati odsúdili vyhrážky ruského veľvyslanectva. Žilinka má podľa Hegera preskúmať, či nejde o trestný čin

Cielené šírenie nenávisti, zla a strachu

21.3.2023 - Strana Demokrati žiada veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, aby okamžite skončilo s konaním v podobe neprijateľných vyhrážok, ktoré uverejnilo na sociálnych sieťach. Podľa veľvyslanectva môže mať pomoc Slovenska smerom k Ukrajine za následok eskaláciu konfliktu, za čo budú niesť zodpovednosť iniciátori prijímaných rozhodnutí.Demokrati súčasne žiadajú slovenské politické strany, aby takéto neprijateľné vyhrážky rovnako verejne odsúdili. Strana Demokrati o tom informovala v tlačovej správe.Demokrati sú názoru, že ide o cielené šírenie nenávisti, zla a strachu. Podľa nich to len potvrdzuje, že Rusko nemá záujem o štandardné diplomatické vzťahy, ako v rámci svojej propagandy vyhlasuje. V strane sú presvedčení, že tí, ktorí zodpovedajú za agresiu a eskaláciu násilia voči vlastnému susedovi, vraždia a spôsobujú bolesť nevinným a páchajú vojnové zločiny, budú jedného dňa niesť plnú zodpovednosť v zmysle medzinárodného práva.„Moskva si môže byť istá, že takéto neprijateľné vyhrážky neodradia tých, ktorí podporujú Ukrajinu v jej spravodlivej obrane proti ruskej vojenskej agresii. Som presvedčený, že Ukrajina si aj s našou pomocou ubráni svoju slobodu a teritoriálnu integritu,” uviedol predseda strany Eduard Heger s tým, že Slovensko pomáha Ukrajine spoločne s ďalšími vyše 60 krajinami, a to na základe medzinárodného práva, Charty OSN a na základe morálnych a hodnotových princípov.Heger dôrazne vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby preskúmal, či v tomto prípade nie je naplnená skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrážania.„Domnievam sa totiž, že generálny prokurátor by mal konečne začať vážne riešiť ochranu Slovenska a všetkých občanov, pred rôznymi druhmi nekalých aktivít, ktoré na Slovensku realizujú ruské spravodajské služby, veľakrát pod diplomatickým krytím” doplnil Heger.„Nervózne vyjadrenia z Kremľa sú dôkazom jasného neúspechu Ruska, v súvislosti s pred vyše rokom avizovanou ‚trojdňovou špeciálnou operáciou‘," vyhlásil podpredseda Demokratov Jaroslav Naď Dodal, že neprijateľné vyhrážky ruského veľvyslanectva považuje za prejav „frustrácie zo zlyhania rozhodnutí Putinovej administratívy, podpriemerného vojenského velenia, chabosti ruskej techniky." Na druhej strane táto frustrácia podľa Naďa plynie z pohľadu na to, ako celý demokratický svet pomáha Ukrajine.Šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer (Demokrati) je názoru, že práve Rusko je tou stranou konfliktu, ktorá má niesť všetku zodpovednosť za smrť nevinných Ukrajincov.„Dobrým začiatkom na vyvodenie zodpovednosti je zatykač Medzinárodného trestného súdu v Haagu na Putina . Verím, že medzinárodný trestný tribunál pre zločiny spáchané moskovským režimom na Ukrajine vyvodí konkrétnu trestnú zodpovednosť voči všetkým predstaviteľom režimu a ich domácim a zahraničným kolaborantom," vyhlásil Káčer a doplnil, že je neprijateľné, aby sa akákoľvek ambasáda vyhrážala vláde krajiny, v ktorej pôsobí a šírila dezinformácie, klamstvá či vojnovú propagandu.Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR 17. marca uverejnilo na svojej domovskej stránke komentár, v ktorom uvádza, že by v súvislosti s odovzdaním stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine chcelo opätovne zdôrazniť stanovisko Ruska. Ako sa uvádza v komentári, podľa Ruska dodávky zbraní a vojenskej techniky kyjevskému režimu majú za následok len predlžovanie bojov, zvyšovanie počtu obetí, a to aj medzi civilným obyvateľstvom. „Vôbec neprispievajú k vyriešeniu krízy na Ukrajine, ako tvrdí Bratislava," dodalo veľvyslanectvo.„Bratislava si musí jasne uvedomiť, že čoraz aktívnejšie zapájanie do vojenskej podpory kyjevského režimu môže mať za následok nepredvídateľnú a nebezpečnú eskaláciu konfliktu, za ktorú budú niesť plnú zodpovednosť výlučne iniciátori prijímaných rozhodnutí," uzavrelo veľvyslanectvo.