Ruské bojové lietadlo sa zrútilo do obytnej oblasti v meste Jejsk, medzi obeťami sú aj tri deti (video)

aktualizované 18. októbra 8:23





18.10.2022 -Najmenej 13 ľudí zomrelo, keď sa do obytnej oblasti v prístavnom meste Jejsk na juhozápade Ruska v pondelok zrútilo ruské bojové lietadlo a spôsobilo masívny požiar. Oznámilo to ministerstvo pre mimoriadne situácie po tom, ako záchranári dokončili prehliadku trosiek. Medzi obeťami sú aj tri deti.Devätnásť ľudí so zraneniami hospitalizovali. Záchranári z deväťposchodového bytového domu, kde požiar vypukol, zachránili 68 osôb a z miesta havárie podľa ruských médií evakuovali viac ako 360 ľudí. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Bombardér Su-34 sa zrútil na dvor obytného bloku v pondelok večer a požiar spôsobilo jeho palivo. Podľa pilotov, ktorým sa z lietadla podarilo bezpečne uniknúť, haváriu zapríčinilo vznietenie sa jedného z motorov pri vzlete počas výcviku, uviedlo ruské ministerstvo obrany.Havárii sa už venuje Vyšetrovací výbor Ruskej federácie.