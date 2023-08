„Odstúpenie územia Rusku mohlo byť pre Kyjev spôsobom, ako dosiahnuť mier a vstúpiť do aliancie.“ tvrdí Stoltenberg

Odstúpenie územia Rusku

Vstup do aliancie závisí od konca vojny

17.8.2023 (SITA.sk) - Len Ukrajina môže rozhodnúť, kedy budú vhodné podmienky na rokovania, vyhlásil generálny tajomník Jens Stoltenberg sa tak vyjadril po tom, čo vyjadrenie vedúceho jeho súkromnej kancelárie, že odstúpenie územia Rusku mohlo byť pre Kyjev spôsobom, ako dosiahnuť mier a vstúpiť do aliancie, vyvolalo pobúrené reakcie. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Sú to Ukrajinci a len Ukrajinci, kto môže rozhodnúť, kedy sú podmienky na rokovania, a kto môže rozhodnúť pri rokovacom stole, čo je prijateľné riešenie,“ povedal Stoltenberg. Politika NATO sa podľa jeho slov nezmenila a naďalej podporuje Ukrajinu. To je podľa jeho slov aj odkaz riaditeľa jeho súkromnej kancelárie.Dlhodobým postojom šéfa NATO je, že je na Ukrajine, aby si vybrala, kedy bude rokovať, a že Kyjev nemôže do aliancie vstúpiť, kým sa neskončí vojna , pripomína Sky News. NATO na svojom ostatnom samite minulý mesiac oznámilo, že pozve Ukrajinu, „keď budú členovia súhlasiť a budú splnené podmienky“.Vedúci kancelárie generálneho tajomníka NATO Stian Jenssen, ktorý je na svojom súčasnom poste v NATO od roku 2017, sa o územných ústupkoch vyjadril v rozhovore pre nórske noviny Verdens Gang, no zdôraznil, že takéto rozhodnutie by mal prijať samotný Kyjev. Neskôr svoje návrhy označil za „chybu“.