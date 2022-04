Zničené cesty a mosty na Ukrajine sú veľkým problémom, môžu brzdiť dodávky humanitárnej pomoci

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Cesty a mosty na Ukrajine od začiatku ruskej invázie utrpeli „významné poškodenia" a to by mohlo negatívne ovplyvňovať dodávky humanitárnej pomoci. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v aktualizácii zverejňovaných spravodajských informácií.Ruské sily okrem toho, že zničili mosty a zanechali po sebe míny, zhoršili prístup do oblastí na severe Ukrajiny aj tým, že na cestách opustili vojenské vozidlá. Analytici poukázali napríklad na to, že do mesta Černihiv sa dá dostať jediným mostom pre peších. Informuje o tom portál news.sky.com.