Rusko obvinilo NATO zo zvýšeného zapojenia do vojny. Stíhačky MiG-29 od Slovenka a Poľska sú zbavenia sa starého vybavenia, tvrdí Peskov

Dodávky zbraní

Nemenia výsledok vojny

17.3.2023 - Kremeľ zľahčuje avizované dary stíhačiek Ukrajine z Poľska a Slovenska a obvinil Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) zo zvyšovania jej zapojenia sa do vojny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Dvojica krajín tento týždeň oznámila ďalšie dodávky zbraní na podporu Ukrajiny, vrátane stíhačiek MiG-29 . Poľsko prisľúbilo v prvej várke štyri lietadlá, pričom ďalšie by mali nasledovať neskôr, a Slovensko 13.„Zdá sa, že tieto krajiny sa takto angažujú v likvidácii starého nepotrebného vybavenia,“ reagoval v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Novinárom tiež povedal, že krok je „ďalším príkladom“ ako členovia NATO „zvyšujú úroveň svojho priameho zapojenia do konfliktu“.Darované stíhačky zároveň podľa Peskova nezmenia výsledok vojny na Ukrajine, ktorú Moskva stále označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“, a dodal, že krok len spôsobí Kyjevu ďalšie problémy.