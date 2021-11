Sagan vysvetlil okolnosti incidentu: Chceli ma testovať na drogy

Peter Sagan vysvetlil okolnosti aprílového incidentu s políciou. Slovenský cyklista uviedol pre portál cyclingnews.com, že sa nebál, že ho po zadržaní prinútia k nedobrovoľnému očkovaniu. Nahnevalo ho však, že ho polícia chcela zobrať do nemocnice na test na drogy a preto strčil do policajta.





Incident sa odohral ešte v apríli počas zákazu vychádzania v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19. Trojnásobný majster sveta po tom, čo porušil zákaz vychádzania, kládol údajne odpor pri zatýkaní a zranil policajta, ktorý ho chcel vziať do väzby. Od monackého súdu dostal za zranenie pokutu 5000 eur, za porušenie zákazu vychádzania ďalších 100 a musí zaplatiť aj odškodné 1500 eur.Sagan sa v pondelok prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti za incident ospravedlnil: "Rád by som využil túto príležitosť a vyjadril sa k správam, ktoré sa dnes objavili v médiách. Chcem sa úprimne ospravedlniť. Bola to škaredá skúsenosť, ktorá ma prinútila dôkladne premýšľať a dala mi cennú lekciu. Naozaj ma mrzí tento incident, ktorý sa už nebude opakovať."Neskôr pre portál cyclingnews.com bližšie objasnil priebeh celej udalosti. Sagan uviedol, že bol nahnevaný a zmätený, ale nie príliš agresívny. "Bol som v byte mojej exmanželky, aby som uložil syna do postele. Mal som pár pohárov vína a potom som sa rozhodol vrátiť do svojho bytu, i keď už začal nočný zákaz vychádzania. Potreboval som ísť domov, pretože je to moja adresa pre antidopingové kontroly. Tých 500 metrov medzi bytmi som prešiel na elektrickom skútri, ktorý riadil môj brat Juraj. Nešoféroval som a nebol som v aute, takže som nepodstúpil test na alkohol. Polícia ma však chcela vziať do nemocnice na vykonanie testu na drogy, čomu som nerozumel. To je to, prečo som bol nahnevaný a viedlo k tomu, že som strčil do policajta. Celý incident ma veľmi mrzí," uviedol pre portál.Saganovi právnici mali odôvodniť jeho konanie tým, že sa obával, že ho vezmú do nemocnice a prinútia k nedobrovoľnému očkovaniu. Podľa cyclingnews.com však dal slovenský cyklista jasne najavo, že nie je proti očkovaniu proti koronavírusu. Peter a Juraj Saganovci mali pozitívny test začiatkom roka počas prípravy na Kanárskych ostrovoch. Pre portál uviedol, že následne v lete absolvoval vakcináciu a je kompletne zaočkovaný.