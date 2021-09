Peter Sagan vyhral preteky Okolo Slovenska, v záverečnej etape bol druhý

Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal celkovým víťazom 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Žltý dres lídra celkového poradia si udržal v nedeľňajšej záverečnej 4. etape, v ktorej obsadil druhé miesto. Na trati z Trenčianskych Teplíc do Trnavy (159 km) zvíťazil Itamar Einhorn z Izraela.





Tridsaťjedenročný jazdec tímu Bora-Hansgrohe triumfoval s jedenásťsekundovým náskokom pred obhajcom titulu Jannikom Steimle z Nemecka (Deceuninck-QuickStep), ktorý skončil na tretej priečke aj celkovo, zaostal o 17 sekúnd. Sagan si síce nepripísal ani jeden etapový úspech, okrem žltého však získal aj zelený dres ako víťaz bodovacej súťaže. "Bol to špeciálny deň, od začiatku sa išli náročné preteky. Chceli sme to čo najviac sťažiť tímu Deceuninck, museli sme na to vyvinúť veľa energie. Išli sme naplno s celým tímom, chceli sme zostať vpredu. Dotiahli sme to až do cieľa, sústredil som sa, aby som bol v kontakte s Jannikom. Som veľmi šťastný, že som pri mojej prvej účasť na Okolo Slovenska zvíťazil, hoci som nevyhral žiadnu etapu. Celkové poradie je dôležitejšie, bol som medzi najlepšími od začiatku do konca," povedal Slovák pre RTVS.V nedeľu čakala na pelotón rovinatá trasa dlhá 159,2 km s tromi rýchlostnými a tromi horskými prémiami. V úvode sa pokúšali oddeliť viaceré skupinky, ale pred druhom vrchárskou prémiou v Trenčianskych Miticiach (0,5 km, 6,4%) bol pelotón pokope. Na jeho čele udávali tempo pretekári tímov Bora-Hansgrohe a Astana-Premier Tech. Únik sa vytvoril až po 50 km a dostalo sa doň 25 pretekárov. Bol v nej aj Sagan s tromi tímovými kolegami Maciejom Bodnarom, Danielom Ossom a Frederikom Wandahlom, z Deceuninck-QuickStep v nej bol jedine Steimle. Sagan využil situáciu a vyhral rýchlostnú prémiu v Topoľčanoch, vďaka čomu si pripísal ďalšie tri bonusové sekundy a zvýšil náskok v celkovom poradí.Po poslednej horskej prémii bolo jasné, že dres pre najlepšieho vrchára získa Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizane), ktorý sa stal aj najbojovnejším cyklistom celých pretekov. Pelotón strácal 30 km pred páskou na vedúcu skupinu už sedem minút. Z nej zaútočili Alexej Lucenko (Astana-Premier Tech) a Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling), ale nepodarilo sa im vytvoriť náskok. V záverečnom dojazde potreboval Steimle na obhajobu celkového prvenstva a zvíťaziť a dúfať, že Sagan bude prinajlepšom finišovať na tretej pozícii. Slovenský reprezentant si však svojho najväčšieho súpera postrážil a Steimle finišoval až na štvrtom mieste.