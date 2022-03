Saková počas rokovania výboru nepodporila prítomnosť vojakov NATO, podľa Grendela sľuboval Hlas-SD čosi iné

Hlas-SD by sa mohol odlíšiť

Individuálne nedorozumenie

Prísť by malo vyše 2-tisíc vojakov

14.3.2022 - Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Denisa Saková zo strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporila prítomnosť vojakov NATO na území Slovenska počas rokovania Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Informoval o tom podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti.Pripomenul pritom, že pred šiestimi dňami predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini verejne ohlásil, že jeho poslanci podporia prítomnosť vojakov NATO na území SR. Grendel dodal, že s prítomnosťou vojakov musí súhlasiť NR SR a koalícia má na takéto hlasovanie pohodlnú väčšinu.Podporenie predsunutej prítomnosti NATO na Slovensku by však Grendel považoval za zaujímavé gesto, ktoré v niečom odlíši Hlas-SD od zvyšku opozície.„Neprešiel ani týždeň, odkedy Pellegrini oznámil, že podporí prítomnosť vojsk NATO na našom území a Denisa Saková dnes tento návrh na výbore nepodporila. Čerstvé ankety prichádzajú do centrály Hlasu asi až o 12:00, a preto to radšej opäť zahrali na obe strany,“ napísalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti. Podľa OĽaNO Pellegrini bojuje proti partnerstvu Slovenska s NATO tak, že ho nepodporuje.Strana Hlas-SD zdôraznila, že nemení svoj postoj a pri hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky podporí prítomnosť jednotiek a obranných systémov NATO na slovenskom území.„Hlas nikdy nespochybňoval členstvo Slovenska v Aliancii, ani záväzky, ktoré nám z toho vyplývajú. Prítomnosť vojakov NATO a ich technického vybavenia považuje Hlas v súčasnej mimoriadne napätej situácii za potrebnú pre bezpečnosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Postoj poslankyne Denisy Sakovej na rokovaní brannobezpečnostného výboru Národnej rady bol individuálnym nedorozumením a je pripravená v pléne hlasovať za spolu s ostatnými poslancami Hlasu,“ skonštatovala strana v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková. Vláda 9. marca odsúhlasila prítomnosť zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Na Slovensku by malo pôsobiť 2 100 vojakov členských krajín NATO a prichádzať by mali začať od 15. marca 2022.Podľa schváleného materiálu by malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka.Vojaci NATO budú prednostne využívať priestory v správe Ministerstva obrany SR s možnosťou pôsobenia na celom území Slovenskej republiky.