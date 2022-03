Slovenský vzdušný priestor budú chrániť izraelské radary, Korčok vyzdvihol dobrú spoluprácu s Jeruzalemom (video)

Izraelské radary budú chrániť SR

Boj proti antisemitizmu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.3.2022 - Prioritou zahraničnej politiky Slovenska je podporovať nielen bilaterálne slovensko-izraelské vzťahy, ale aj vzťahy medzi Izraelom a Európskou úniou (EÚ). Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal po pondelňajšom stretnutí s izraelským náprotivkom Yairom Lapidom Korčok doplnil, že Slovensko a Izrael majú veľmi dobré pracovné vzťahy, a že spolupráca medzi oboma krajinami sa prehlbuje vo viacerých oblastiach.Ministri diskutovali nielen o vzájomných politických vzťahoch oboch krajín, ale aj o dianí na Ukrajine, či o situácii na Blízkom východe.„Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu oboch krajín v oblasti obrany. Napríklad izraelské radary budú chrániť slovenský vzdušný priestor. Ide o jeden z najdôležitejších modernizačných projektov našich ozbrojených síl,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Doplnil, že spolupráca Bratislavy a Tel Avivu prebieha aj v oblasti high-tech technológií a v ďalších oblastiach, v ktorých je Izrael kľúčovým partnerom a inšpiráciou pre Slovensko.Korčok sa izraelskému ministrovi poďakoval za podrobný náhľad na vývoj situácie medzi Izraelom a Palestínou. Zdôraznil, že Slovensko podporuje dvojstranné riešenie ich konfliktu, ktoré musí byť v súlade s rezolúciami Organizácie Spojených národov (NATO) . „Vyzdvihujem kroky, ktoré Izrael urobil pri normalizácii vzťahov s mnohými štátmi v regióne,“ povedal.Slovenský minister zdôraznil, že je potrebné pamätať aj na tragédie z minulosti a dbať na to, aby sa už v budúcnosti neopakovali. „Slovensko sa vysporadúva so svojou časťou zodpovednosti za holokaust s ľútosťou a so skutočným odhodlaním potláčať antisemitizmus,“ povedal.Izraelský minister vyzdvihol možnosť využívať hraničný priechod Vyšné Nemecké na prechod občanov Izraela, ktorí sú na úteku z Ukrajiny. Zároveň odsudzuje agresiu Ruska na Ukrajine a vyzval na ukončenie vojny.