SaS nevidí dôvod odovzdávať OĽaNO späť ministerstvo.

SaS zopakovala, že ak do stredy nedôjde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády.

„Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.

V SaS sú presvedčení, že výmena premiéra je kľúčom k dobrej vláde, lepšie manažovanej, s lepšou komunikáciou a organizáciou. „O to viac, že okrem občanov, pani prezidentky, samospráv a vedcov si dnes Igor Matovič znepriatelil aj ďalších koaličných partnerov: Máriu Kolíkovú a Juraja Šeligu. Nepochopil, že príčinou koaličnej krízy je on sám,“ napísala strana v oficiálnom stanovisku.

Sulík pripomenul, že premiérovi chcel uľahčiť odchod z vlády tým, že ponúkol svoju demisiu. „Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná,“ dodal Sulík s tým, že SaS je ochotná diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore.

„Požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor – Kolíkovej, Šeligu, Bittó Cigánikovej a Sulíka podľa SaS potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu,“ napísala strana v stanovisku.

V SaS sa pýtajú, či vláda bude fungovať lepšie, keď z nej odídu občanmi aj odborníkmi najlepšie hodnotení ministri. „Ocenili by sme, ak by Igor Matovič pochopil, že keď vyhrá voľby, nemôže všetko, ale mal by narábať s mocou tak, aby z toho malo prospech celé Slovensko,“ dodala SaS.

„Koaličná kríza sa aj vďaka tomu, že Igor Matovič vyše týždňa mlčal, zbytočne naťahuje a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac,“ reagovali na vyhlásenie OĽaNO podpredsedovia SaS Gröhling a Galek. Dodali, že sú za čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, ktoré je momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽaNO, a sústredenie sa na skutočné problémy Slovenska.

Strana Sloboda a Solidarita oceňuje krok Igora Matoviča odstúpiť z postu predsedu vlády, ktorý otvára priestor na ďalšie rokovania. Sme na to pripravení, avšak nebudeme súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne jeho osobná pomsta.

„Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.

V strane SaS sme presvedčení, že výmena premiéra je kľúčom k dobrej vláde, lepšie manažovanej, s lepšou komunikáciou a organizáciou. O to viac, že okrem občanov, pani prezidentky, samospráv a vedcov si dnes Igor Matovič znepriatelil aj ďalších koaličných partnerov: Máriu Kolíkovú a Juraja Šeligu. Nepochopil, že príčinou koaličnej krízy je on sám.

„Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore,“ hovorí predseda SaS Richard Sulík.

Požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor – Kolíkovej, Šeligu, Bittó Cigánikovej a Sulíka podľa SaS potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu.

Kladieme si otázku, či vláda bude fungovať lepšie, keď z nej odídu občanmi aj odborníkmi najlepšie hodnotení ministri. Ocenili by sme, ak by Igor Matovič pochopil, že keď vyhrá voľby, nemôže všetko, ale mal by narábať s mocou tak, aby z toho malo prospech celé Slovensko.

„Koaličná kríza sa aj vďaka tomu, že Igor Matovič vyše týždňa mlčal, zbytočne naťahuje a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac. Sme za čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, ktoré je momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽaNO, a sústredenie sa na skutočné problémy Slovenska,“ doplnili podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.

Naďalej platí, že ak do stredy nedôjde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády.