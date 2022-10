Drony Šahíd-136 používané Ruskom porušujú sankcie, Irán ich dodávky Moskve popiera

18.10.2022 - Spojené štáty súhlasia so svojimi západnými spojencami a tvrdia, že dodávky iránskych samovražedných dronov Rusku porušujú sankcie uvalené Organizáciou Spojených národov (OSN) Americké ministerstvo obrany uviedlo, že súhlasia s britským a francúzskym posudkom, že bezpilotné lietadlá porušujú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2231. Tá je spojená s iránskou jadrovou dohodou a zakazuje iránske transfery určitých vojenských technológií. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rusko v pondelok s dronmi, o ktorých sa predpokladá, že sú iránskej výroby, zasiahlo Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Najmenej osem ľudí v dôsledku útokov zomrelo. Ukrajina identifikovala dané bezpilotné lietadlá ako iránske stroje Šahíd-136.Irán popiera, že by dodával Rusku drony. Vendant Patel z amerického rezortu zahraničia však uviedol, že USA „verejne odhalili, že Rusko dostalo drony z Iránu a že to bola súčasť ruského plánu na dovoz stoviek iránskych bezpilotných lietadiel rôznych typov". Ako dodal, existujú „rozsiahle dôkazy" o ich použití Ruskom na Ukrajine.