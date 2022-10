Putin stanným právom na okupovaných územiach pripravuje deportácie obyvateľstva a ďalší zločin

Vyhlásením stanného práva na dočasne okupovaných územiach plánuje režim ruského vodcu Vladimíra Putina spáchať ďalší zločin , ktorý musí svet odsúdiť. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov

19.10.2022 (Webnoviny.sk) -Putin vyhlásil stanné právo v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré nedávno protiprávne anektoval. Ruskom menovaným predstaviteľom týchto oblastí zároveň v stredu udelil výnimočné právomoci.Putin síce nespresnil, aké opatrenia zavedú pod hlavičkou stanného práva, no podľa ruskej legislatívy by to mohlo zahŕňať obmedzenie cestovania a verejných zhromaždení, prísnejšiu cenzúru a tiež poskytnutie širších právomocí orgánom vynucovania práva.„Putinovo stanné právo v anektovaných oblastiach Ukrajiny je prípravou na masovú deportáciu ukrajinského obyvateľstva do depresívnych oblastí Ruska s cieľom zmeniť etnické zloženie okupovaného územia. Je to zločin, ktorý by mala OSN odsúdiť, a ktorý už Rusko spáchalo na Kryme, pričom zostal nepotrestaný,“ povedal Danilov.Ruskom dosadení predstavitelia v Chersonskej oblasti uviedli, že plánujú odviesť približne 50 až 60-tisíc obyvateľov zo štyroch okresov na pravom brehu Dnipra buď na ľavý breh alebo do Ruska. Argumentujú tým, že je to nevyhnutné, pretože sa blíži protiofenzíva ukrajinských síl.