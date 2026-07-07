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07. júla 2026
Šéf TotalEnergies vidí v Sýrii novú energetickú bránu z Iraku do Stredomoria
Podľa Patricka Pouyanného by Sýria mohla ponúknuť alternatívnu trasu k Hormuzskému prielivu a posilniť svoju úlohu v regionálnej energetike. Generálny riaditeľ ...
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Generálny riaditeľ francúzskeho energetického giganta TotalEnergies Patrick Pouyanné počas návštevy Damasku vyhlásil, že Sýria by sa v budúcnosti mohla stať významnou tranzitnou krajinou pre prepravu energií z Iraku k Stredozemnému moru.
Podľa neho by tak mohla ponúknuť alternatívu k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.
Treba hľadať inde
Pouyanné navštívil sýrsku metropolu spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Upozornil, že uzavretie Hormuzského prielivu počas nedávneho konfliktu s Iránom zvýraznilo potrebu hľadať nové dopravné koridory pre energetické suroviny.
„Je zrejmé, že ak chceme investovať na Blízkom východe, budeme musieť nájsť alternatívne trasy,“ povedal.
Chce to čas
Irak v apríli oznámil, že začal vyvážať ropu cez Sýriu cisternami po tom, ako bol Hormuzský prieliv uzavretý. Obe krajiny zároveň rokujú o obnovení prevádzky ropovodu spájajúceho ich územia.
Spoločnosť TotalEnergies už podpísala memorandum o porozumení týkajúce sa prieskumu ložísk v sýrskych vodách Stredozemného mora.
Pouyanné však zdôraznil, že krajina sa po viac než trinásťročnej občianskej vojne stále nachádza v procese stabilizácie a bude potrebovať čas na obnovu.
Zdroj: SITA.sk - Šéf TotalEnergies vidí v Sýrii novú energetickú bránu z Iraku do Stredomoria © SITA Všetky práva vyhradené.
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