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07. júla 2026

Šéf TotalEnergies vidí v Sýrii novú energetickú bránu z Iraku do Stredomoria


Tagy: Francúzska vláda Hormuzský prieliv Irak preprava ropy Syria

Podľa Patricka Pouyanného by Sýria mohla ponúknuť alternatívnu trasu k Hormuzskému prielivu a posilniť svoju úlohu v regionálnej energetike. Generálny riaditeľ ...



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syria_france_explosions_79595 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Patricka Pouyanného by Sýria mohla ponúknuť alternatívnu trasu k Hormuzskému prielivu a posilniť svoju úlohu v regionálnej energetike.

Generálny riaditeľ francúzskeho energetického giganta TotalEnergies Patrick Pouyanné počas návštevy Damasku vyhlásil, že Sýria by sa v budúcnosti mohla stať významnou tranzitnou krajinou pre prepravu energií z Iraku k Stredozemnému moru.


Podľa neho by tak mohla ponúknuť alternatívu k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.



Treba hľadať inde


Pouyanné navštívil sýrsku metropolu spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Upozornil, že uzavretie Hormuzského prielivu počas nedávneho konfliktu s Iránom zvýraznilo potrebu hľadať nové dopravné koridory pre energetické suroviny.


„Je zrejmé, že ak chceme investovať na Blízkom východe, budeme musieť nájsť alternatívne trasy,“ povedal.



Chce to čas


Irak v apríli oznámil, že začal vyvážať ropu cez Sýriu cisternami po tom, ako bol Hormuzský prieliv uzavretý. Obe krajiny zároveň rokujú o obnovení prevádzky ropovodu spájajúceho ich územia.


Spoločnosť TotalEnergies už podpísala memorandum o porozumení týkajúce sa prieskumu ložísk v sýrskych vodách Stredozemného mora.


Pouyanné však zdôraznil, že krajina sa po viac než trinásťročnej občianskej vojne stále nachádza v procese stabilizácie a bude potrebovať čas na obnovu.




Zdroj: SITA.sk - Šéf TotalEnergies vidí v Sýrii novú energetickú bránu z Iraku do Stredomoria © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Hormuzský prieliv Irak preprava ropy Syria
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