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07. júla 2026
Policajti odhalili investičné podvody s kryptomenami, pri medzinárodnej akcii zadržali 11 osôb – FOTO
Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ evidovaných poškodených prevyšujú sumu 8,4 milióna eur. Slovenská a česká prokuratúra, ako aj polícia SR a ČR spolu s
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7.7.2026 (SITA.sk) - Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ evidovaných poškodených prevyšujú sumu 8,4 milióna eur.
Slovenská a česká prokuratúra, ako aj polícia SR a ČR spolu s Europolom v uplynulých dňoch vykonali akciu s krycím názvom MIDAS, ktorá sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platforiem (SEIF FINANCE, SEIF GROUP, SEIF DAO, CRYPTO CARTEL) a call centier. Prostredníctvom nich boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NFT, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ evidovaných 1 125 poškodených prevyšujú sumu 8,4 milióna eur.
V rámci policajnej akcie boli vykonané domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na rôznych miestach v Bratislave a Seredi, v rámci ktorých bolo zadržaných 11 osôb a zaistený majetok ako luxusné motorové vozidlá, exkluzívne hodinky a šperky, zberateľské investičné predmety ako zlaté mince a tehličky, veľké množstvo notebookov, mobilných telefónov, finančná hotovosť a kryptoaktíva.
Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom osobám a v Česku štyrom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici ešte 2. júla rozhodol o väzbe pre všetkých štyroch obvinených na Slovensku. Vec dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a na prípade spolupracuje EUROPOL a EUROJUST.
Zdroj: SITA.sk - Policajti odhalili investičné podvody s kryptomenami, pri medzinárodnej akcii zadržali 11 osôb – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská a česká prokuratúra, ako aj polícia SR a ČR spolu s Europolom v uplynulých dňoch vykonali akciu s krycím názvom MIDAS, ktorá sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platforiem (SEIF FINANCE, SEIF GROUP, SEIF DAO, CRYPTO CARTEL) a call centier. Prostredníctvom nich boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NFT, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ evidovaných 1 125 poškodených prevyšujú sumu 8,4 milióna eur.
V rámci policajnej akcie boli vykonané domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na rôznych miestach v Bratislave a Seredi, v rámci ktorých bolo zadržaných 11 osôb a zaistený majetok ako luxusné motorové vozidlá, exkluzívne hodinky a šperky, zberateľské investičné predmety ako zlaté mince a tehličky, veľké množstvo notebookov, mobilných telefónov, finančná hotovosť a kryptoaktíva.
Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom osobám a v Česku štyrom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici ešte 2. júla rozhodol o väzbe pre všetkých štyroch obvinených na Slovensku. Vec dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a na prípade spolupracuje EUROPOL a EUROJUST.
Zdroj: SITA.sk - Policajti odhalili investičné podvody s kryptomenami, pri medzinárodnej akcii zadržali 11 osôb – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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