Shiffrinovej poklona pre Vlhovú. Ak nejdem na sto percent, nezdolám ju, povedala Američanka

V slalome má úradujúca olympijská šampiónka z Pekingu na konte 21 triumfov a patrí jej historicky štvrtá pozícia spoločne so Švajčiarkou Erikou Hessovou. Dostala sa však pred legendárnu Chorvátku Janicu Kosteličovú, ktorá ukončila kariéru s 20 slalomovými prvenstvami v pretekoch SP. Na čele je Shiffrinová s 55 víťazstvami, druhé miesto patrí Rakúšanke Marlies Schildovej (35) a tretie Švajčiarke Vreni Schneiderovej, Keďže obe už dávno ukončili svoje kariéry, nie je vylúčené, že ambiciózna Slovenka sa jedného dňa dostane pred nich na druhé miesto v slalomových triumfoch.



22.12.2023 - Medzi Mikaelou Shiffrrinovou Petrou Vlhovou je to vyrovnané 2:2 v slalomochDlhodobo dve najväčšie súperky v pretekoch s najviac zatočenými bránkami ponúkli úchvatné divadlo aj vo štvrtkovom večernom slalome vo francúzskom Courcheveli a na míle sa vzdialili konkurentkám.Po prvom kole viedla Shiffrinová s náskokom 17 stotín pred Vlhovou, ale v súčte oboch jázd vynikla Slovenka pred Američankou o 24 stotín sekundy. Rakúšanka Katharina Truppeová sa im dívala na chrbát z časovej vzdialenosti vyše dvoch sekúnd.Zaujímavo vyznieva aj štatistický fakt, že už dvadsiaty tretíkrát sa v slalome SP stalo, že prvé dve priečky obsadili Vlhová a Shiffrinová. A porovnanie víťazstiev z týchto pretekov vyznieva trochu lepšie pre Američanku (13:10).Ak jedna sezóna obsahuje 10-12 ženských slalomov, tak potom podľa tejto štatistiky Vlhová so Shiffrinovej nepustili pred seba alebo medzi seba nikoho vyše troch rokov."Petra je neuveriteľná slalomárka. Nie je možné ju zdolať, pokiaľ nevydám vo svojich jazdách zo seba sto percent. V týchto pretekoch som lyžovala naozaj dobre a nestačilo to. Nezostáva mi iné len jej pogratulovať," zložila Shiffrinová poklonu svojej slovenskej súperke.V náročných podmienkach za dažďa pod umelým osvetlením Shiffrinová dobre zvládla okrem prvého aj druhé kolo, ale Vlhová na trati doslova lietala a v druhej jazde bola takmer o pol sekundy rýchlejšie ako jej americká vrstovníčka. V súčte oboch kôl to dávalo 24 stotín."Nevidela som jej druhú jazdu, ale viem si predstaviť, že to bolo vynikajúce. Určite si zaslúžila vyhrať. Ja som vďačná aj za druhé miesto, samozrejme, nie úplne spokojná. Náročným podmienkam som sa však prispôsobila lepšie ako v minulosti," doplnila fenomenálna Američanka, ktorá má v zbierke už päť veľkých glóbusov za celkový triumf v SP v slalome.Na slalomové triumfy v sezóne 2022/23 je to síce vyrovnané, ale nebyť Vlhovej "špicara" v Levi, mohlo to byť pokojne 3:1 pre rodáčku z Liptova. Na keby sa však v žiadnom športe nehrá, a tak vypadnutie vo Fínsku znamená, že v priebežnom poradí po štyroch z jedenástich pretekov slalomovej sezóny Shiffrinová vedie s náskokom 50 bodov pred Vlhovou."Tlačíme jedna druhú do skvelých výkonov a je to len dobré pre náš šport. Určite sme sa medzitým obe dostali na vyššie úroveň," upozornila Vlhová."Toto víťazstvo v Courcheveli je pre mňa dôležité. Po vypadnutí v Levi vo mne trochu narástol hnev, ale teraz mi to vyšlo výborne najmä v druhom kole. To prvé bolo náročné v podmienkach, ktoré panovali," doplnila Slovenka, ktorá sa dostala na métu 30 víťazných pretekov vo SP."Cítim sa výborne. Som rýchla a verím si. Z tohto sebavedomia sa v ďalších pretekoch pokúsim získať čo najviac," doplnila zverenka trénera Maura Piniho. Najlepšie svetové alpské lyžiarky sa najbližšie predstavia ešte tohto roku medzi sviatkami na rakúskom snehu v Lienzi v oboch technických disciplínach. Dvadsiateho ôsmeho decembra tam bude obrovský slalom a o deň neskôr slalom.