Brignoneová vyhrala obrovský slalom vo Svetovom pohári, Vlhová však v Tremblante prepísala históriu (foto)

3.12.2023 (SITA.sk) - Federica Brignoneová vyhrala obrovský slalom vo Svetovom pohári alpských lyžiarok bezmála po dvoch rokoch. Kedysi špecialistka na túto disciplínu sa pred sobotným triumfom v kanadskom Tremblante tešila z víťazstva v "obráku" predtým naposledy vo francúzskom Courcheveli v marci 2022.Tohto roku v lete oslávila už 33. narodeniny a pár minút po aktuálnom víťazstve v Tremblante sa dozvedela, že sa stala najstaršou víťazkou obrovského slalomu v histórii SP. Rakúšanka Anita Wachterová mala 32, keď vyhrala v roku 1999 v rakúskom Lienzi."To naozaj som ja najstaršia?," pýtala sa Brignoneová v rozhovore pre oficiálny web Medzinárodnej lyžiarskej federácie . V kanadskom stredisku vzdialenom 130 km od Montrealu viedla už po prvom kole s náskokom 11 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovu Tá nakoniec skončila mimo pódia rovnako ako víťazka prvých dvoch obrovských slalomov sezóny Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová . V druhej jazde Brignoneovej najviac šliapala na päty Slovenka Petra Vlhová . Ani najrýchlejšie druhé kolo napokon 28-ročnej Liptáčke nestačila na víťazstvo.Brignoneová si pripísala 22. triumf v SP a vyrovnala tým taliansky rekord Sofie Goggiovej . Brignoneová má rýchlu jazdu na lyžiach v génoch. Jej mama Maria Rosa Quariová svojho času vyhrala štyri slalomy Svetového pohára a 15-krát sa postavila na pódium."Prišla som do Kanady po šiestom mieste v Killingtone a nemala som prehnané očakávania. Len som sa chcela spustiť z kopca a lyžovať čo najlepšie. Myslím si, že sa mi to podarilo. Výborne som sa skoncentrovala a na rozdiel od Söldenu som zvládla aj druhé kolo,"priznala Brignoneová.Sölden z úvodu sezóny nespomenula náhodou. Aj v tomto rakúskom stredisku viedla po 1. kole s veľkým náskokom, ale druhú jazdu nezvládla podľa predstáv a tesne ju predstihla švajčiarska rivalka Gutová-Behramiová."Vtedy som sa pred druhým kolom cítila veľmi zle. Bola som stuhnutá, nepohyblivá, ako keby zablokovaná. Teraz v Tremblante to bolo lepšie," dodala Brignoneová pre fis-ski.com.Vyjadrenie po víťaznom druhom kole a celkovom druhom mieste poskytla aj Petra Vlhová. V kanadskej provincii Québec dosiahla okrúhle sedemdesiate pódium v seriáli SP a postarala sa ešte o ďalší štatistický prepis. Prvýkrát v histórii sa niektorá Slovenka prebojovala v obrovskom slalome do Top 3 na americkom kontinente."Prvá jazda bola pre mňa náročná. Nepoznala som kopec ani jeho špecifiká. Potom som si však uvedomila, že tento typ podmienok mi vlastne vyhovuje. Bolo to ako jazdiť na jarnom snehu a zrazu som vedela, že môžem byť rýchla," skonštatovala Vlhová.Z piateho na tretie miesto sa posunula Mikaela Shiffrinová . Líderka Svetového pohára sa dočkala 142. pódia v kariére SP. Stačilo jej na to len 255 pretekov."Začala som s rešpektom, lebo som nevedela, čo očakávať od tohto profilu. Potom som však nadobudla istotu a v druhej jazde viac pritlačila," zhodnotila sa Shiffrinová.V hodnotení obrovského slalomu sa na čele udržala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorú v sobotu klasifikovali na 5. mieste. Na svojom konte má o 25 bodov viac ako Brignoneová, Vlhová stúpla zo šiestej na tretiu priečku a na líderku stráca 79 bodov.V celkovom poradí SP je líderkou stále Shiffrinová, druhá je Vlhová s mankom 64 bodov. Na treťom poste sa udržala Švédka Sara Hectorová. Už v nedeľu je v Tremblante na programe ďalší obrovský slalom, prvé kolo o 17.00 h a druhé od 20.15 h SEČ.