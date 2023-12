NHL: Slafkovský strelil víťazný gól, Montreal vyhral v Chicagu 5:2 (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na sobotu v zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga víťazný gól, ku ktorému pridal asistenciu. Jeho Montreal vyhral 5:2, pričom 19-ročného útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Slafkovský dosiahol tretí dvojbodový zápas v profiligovej kariére a druhý za sebou. V súboji uplynulých dvoch draftových jednotiek zatienil Connora Bedarda, 18-ročný center Blackhawks zaznamenal jednu asistenciu.



Chicago viedlo v úvode druhej tretiny 2:0, pričom prvý muž tohtoročného draftu Bedard asistoval pri úvodnom góle Ryana Donata v 17. minúte. Canadiens však nezložili zbrane a piatimi gólmi predviedli dokonalý obrat. Mitchell Stephens a Josh Anderson sa postarali o vyrovnanie a v 38. minúte prišla chvíľa Slafkovského. Po zrazenej strele Suzukiho sa rýchlo zorientoval v bránkovisku a zblízka poslal puk do odkrytej siete. Skóroval tak v druhom zápase za sebou, bol to jeho štvrtý presný zásah v sezóne. Ten sa napokon ukázal byť aj víťazný. Rovnako ako vo štvrtkovom dueli na ľade Minnesoty sa presadil z predbránkového priestoru. "Niekto musí chodiť do bránkoviska. Mne sa to tam páči. Včera sa mi odrazil puk od nohy, dnes som ho už dal do bránky hokejkou. Takže sa to zlepšuje. Možno postupne začnem dávať góly aj z väčšej vzdialenosti," povedal pre zámorské médiá Slafkovský, ktorý strelil svoj prvý víťazný gól v NHL. Slovenský krídelník si v tretej tretine pripísal aj asistenciu pri štvrtom zásahu Canadiens. V útočnom pásme vybojoval puk pre Colea Caufielda, ktorý vystrelil a puk dorazil do bránky Suzuki. Triumf hostí spečatil v závere do prázdnej bránky obranca David Savard.





Montreal bodoval v piatom dueli v rade. Okrem Slafkovského mali po jednom góle i asistencii aj Suzuki a Savard. "Neboli sme spokojní s naším štartom, to je jasné," hodnotil duel kapitán hostí Suzuki. "Prvá polovica zápasu nebola z našej strany vydarená, no verili sme nášmu štýlu a vedeli sme, že sa dokážeme našou neoblomnosťou vrátiť do hry. Získali sme množstvo pukov a vytvorili si veľa šancí. Pred prestávkou sa cítime dobre, chceli sme ukázať náš najlepší výkon a myslím si, že po Vianociach do toho skutočne skočíme," dodal podľa nhl.com. Slafkovský získal okrem dvoch kanadských bodov aj jeden plusový, vyslal tri strely na bránku, pričom na ľade strávil 14:58 minúty. Po 33 zápasoch sezóny má na konte 12 bodov (4+8), takže už prekonal svoj zápis z vlaňajšieho nováčikovského ročníka (39 duelov, 4+6).



Cestu k víťazstvu si skomplikoval Detroit, ktorý napokon zdolal Philadelphiu 7:6 po samostatných nájazdoch. Domáci viedli po prvom dejstve 5:1, keď dva úvodné góly vsietil Patrick Kane a 18 sekúnd pred odchodom do šatne prihral na piaty Shayneovi Gostisbeherovi. Flyers sa však pozviechali, podarilo sa im zmazať manko a v záverečnej tretine sa dokonca na krátko dostali do vedenia. Predĺženie pre Red Wings zachránil Dylan Larkin, v rozstrele premenili nájazdy iba domáci Lucas Raymond a Kane. Detroit tak ukončil štvorzápasovú sériu bez bodu. "Je to pre nás cenné víťazstvo. Museli sme oň trochu bojovať, teraz potrebujeme na ňom ďalej stavať," zdôraznil Alex DeBrincat, ktorý nazbieral tri asistencie, vrátane 200. v profikariére. Stretnutie nedohral domáci obranca Olli Määttä, ktorý v prvej tretine utrpel zranenie v hornej časti tela.



Edmonton triumfoval na ľade New Yorku Rangers 4:3, keď zápas zvrátil vo svoj prospech štyrmi gólmi v tretej časti. Víťazný gól vsietil Ryan McLeod, ktorý zaznamenal aj asistenciu, bilanciu 1+1 mal aj jeho spoluhráč z útoku Warren Foegele. Oilers strelili štyri góly v tretej tretine v druhom zápase za sebou. Súperovi zastavili jeho trojzápasovú víťaznú šnúru. "Rovnako ako v predošlom zápase sme sa snažili za nepriaznivého stavu zjednodušiť hru, zostať sústredení a keď sme získali 'momentum', už sme ho nepustili. Bol to skvelý tímový výkon. Sme za toto víťazstvo radi," tešil sa Foegele.



Gabriel Vilardi potvrdil výbornú streleckú formu. Útočník Winnipegu skóroval v piatom zápase v rade, pridal aj jednu asistenciu a pomohol Jets zdolať Boston 5:1. Nino Niederreiter sa pod triumf podpísal tromi bodmi (2+1), brankár Connor Hellebuyck 24 úspešnými zákrokmi. Jets ukončili sériu šiestich prehier vo vzájomných súbojoch, bodovali v piatom zápase v sérii. O čestný úspech hostí sa postaral Brandon Carlo, ktorý obral Hellebuycka o "nulu" v 55. minúte.

NHL - sumáre:



Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 7:6 pp a sn (5:1, 0:2, 1:3 - 0:0, 1:0)

Góly: 5. P. Kane (Larkin, DeBrincat), 9. P. Kane (DeBrincat, Holl), 16. Sprong (Seider, Raymond), 16. Compher (Veleno, Raymond), 20. Gostisbehere (P. Kane, DeBrincat), 56. Larkin (Petry, Seider), rozh. nájazd Raymond - 9. Brink (Farabee, Zamula), 24. Couturier (Sanheim, Zamula), 25. Frost (Sanheim, Atkinson), 46. Hathaway (Laughton, York), 54. Laughton (Foerster, Farabee), 55. Tippett (Konecny, Ristolainen). Brankári: Reimer - Hart, strely na bránku: 37:43.



New York Rangers - Edmonton Oilers 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)

Góly: 12. Wheeler (Zibanejad, Kreider), 56. Zibanejad (Lafreniere, Kreider), 60. Cuylle - 44. Hyman (Ekholm, McDavid), 45. E. Kane (Ryan), 47. Foegele (McLeod, Ceci), 50. McLeod (Foegele). Brankári: Quick - Skinner, strely na bránku: 34:28.



Winnipeg Jets - Boston Bruins 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 20. Morrissey (Vilardi, Scheifele), 32. Vilardi (Ehlers, Scheifele), 38. Niederreiter (Schmidt, Pionk), 42. Lowry (Appleton, Niederreiter), 60. Niederreiter (Perfetti) - 55. Carlo. Brankári: Hellebuyck - Swayman, strely na bránku: 33:25.



Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Góly: 17. Donato (Bedard, Phillips), 24. Dickinson (Blackwell, Crevier) - 25. Stephens (Matheson, Savard), 36. Anderson (Monahan, Evans), 38. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Ylönen), 54. Suzuki (Caufield, SLAFKOVSKÝ), 59. Savard. Brankári: Mrázek - Primeau, strely na bránku: 21:28.



Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:58 1 1 2 +1 3 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/