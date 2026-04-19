|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. apríla 2026
Šimečka hovorí o tajnej službe. Za kauzou jeho matky má byť podľa neho snaha poškodiť PS
Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného
Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) -
Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, je tajná služba. Šimečka to vyhlásil v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Cieľom celej veci je podľa neho poškodiť Progresívne Slovensko.
„Veď preto to Fico vytiahol. Preto sa zamerali, aj finančná správa a podľa mňa aj tajná služba, aj dokonca Národná rada SR na občianske združenie, kde je štatutárkou moja mama," skonštatoval Šimečka. Na druhej strane má podľa neho celú vec prešetriť polícia. „Ak tam k niečomu došlo, tak má byť ten človek, aj keď to bola moja mama, odsúdený, ak mu dokážu trestný čin," zdôraznil šéf progresívcov.
Šimečka zároveň skonštatoval, že „prídu ešte oveľa väčšie svinstvá", pričom poukázal na parlamentné voľby v Maďarsku. Péterovi Magyarovi totiž podľa Šimečku „natáčali spálňu" alebo ho obvinili, že berie drogy. „Ja očakávam, že prídu ešte oveľa väčšie špinavosti zo strany tejto vlády," doplnil Šimečka. Dodal, že volebnú kampaň na Slovensku budú riadiť tí istí ruskí dôstojníci, ktorí majú skúsenosti z iných krajín.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka hovorí o tajnej službe. Za kauzou jeho matky má byť podľa neho snaha poškodiť PS © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, je tajná služba. Šimečka to vyhlásil v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Cieľom celej veci je podľa neho poškodiť Progresívne Slovensko.
„Veď preto to Fico vytiahol. Preto sa zamerali, aj finančná správa a podľa mňa aj tajná služba, aj dokonca Národná rada SR na občianske združenie, kde je štatutárkou moja mama," skonštatoval Šimečka. Na druhej strane má podľa neho celú vec prešetriť polícia. „Ak tam k niečomu došlo, tak má byť ten človek, aj keď to bola moja mama, odsúdený, ak mu dokážu trestný čin," zdôraznil šéf progresívcov.
Šimečka zároveň skonštatoval, že „prídu ešte oveľa väčšie svinstvá", pričom poukázal na parlamentné voľby v Maďarsku. Péterovi Magyarovi totiž podľa Šimečku „natáčali spálňu" alebo ho obvinili, že berie drogy. „Ja očakávam, že prídu ešte oveľa väčšie špinavosti zo strany tejto vlády," doplnil Šimečka. Dodal, že volebnú kampaň na Slovensku budú riadiť tí istí ruskí dôstojníci, ktorí majú skúsenosti z iných krajín.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka hovorí o tajnej službe. Za kauzou jeho matky má byť podľa neho snaha poškodiť PS © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch
Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch
<< predchádzajúci článok
Zamestnávateľov čaká od júla zásadná zmena, dotkne sa vysielania zamestnancov do zahraničia
Zamestnávateľov čaká od júla zásadná zmena, dotkne sa vysielania zamestnancov do zahraničia