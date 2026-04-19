Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

19. apríla 2026

Šimečka hovorí o tajnej službe. Za kauzou jeho matky má byť podľa neho snaha poškodiť PS


Tagy: Politika 24 Premiér Slovenskej republiky

Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného



Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) -



Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, je tajná služba. Šimečka to vyhlásil v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Cieľom celej veci je podľa neho poškodiť Progresívne Slovensko.

„Veď preto to Fico vytiahol. Preto sa zamerali, aj finančná správa a podľa mňa aj tajná služba, aj dokonca Národná rada SR na občianske združenie, kde je štatutárkou moja mama," skonštatoval Šimečka. Na druhej strane má podľa neho celú vec prešetriť polícia. „Ak tam k niečomu došlo, tak má byť ten človek, aj keď to bola moja mama, odsúdený, ak mu dokážu trestný čin," zdôraznil šéf progresívcov.

Šimečka zároveň skonštatoval, že „prídu ešte oveľa väčšie svinstvá", pričom poukázal na parlamentné voľby v Maďarsku. Péterovi Magyarovi totiž podľa Šimečku „natáčali spálňu" alebo ho obvinili, že berie drogy. „Ja očakávam, že prídu ešte oveľa väčšie špinavosti zo strany tejto vlády," doplnil Šimečka. Dodal, že volebnú kampaň na Slovensku budú riadiť tí istí ruskí dôstojníci, ktorí majú skúsenosti z iných krajín.







Zdroj: SITA.sk - Šimečka hovorí o tajnej službe. Za kauzou jeho matky má byť podľa neho snaha poškodiť PS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politika 24 Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch
<< predchádzajúci článok
Zamestnávateľov čaká od júla zásadná zmena, dotkne sa vysielania zamestnancov do zahraničia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 