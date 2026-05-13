Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
V Nepále otvorili sezónu na Mount Evereste prvým zdolaním vrcholu
Tím nepálskych horolezcov úspešne otvoril jarné výstupy na najvyššiu horu sveta.
13.5.2026 (SITA.sk) - Tím nepálskych horolezcov úspešne otvoril jarné výstupy na najvyššiu horu sveta.
Tím nepálskych horolezcov dosiahol v stredu vrchol Mount Everestu a otvoril tak cestu pre stovky ďalších horolezcov, ktorí v nasledujúcich týždňoch plánujú pokus o výstup na najvyššiu horu sveta. Do výstupu sa pustilo najmenej 12 členov tímu zodpovedného za upevňovanie lán, čo tradične znamená začiatok jarnej lezeckej sezóny, informovali organizátori expedície.
"Tím upevňujúci laná dnes ráno dosiahol vrchol. Horolezci už pokračujú ďalej,“ povedal Chhang Dawa Sherpa zo spoločnosti Seven Summits Treks z výskumného tábora.
Druhá skupina pod vedením Mingmu G Sherpu z Imagine Nepal pomáha s prípravou trasy. "Horolezci čakajú na výstup na vrchol, preto bolo dôležité otvoriť trasu včas,“ poznamenal.
Práca na trase bola krátkodobo prerušená kvôli seraku – bloku ľadovca – nad nebezpečnou časťou ľadovca Khumbu, čo vyvolalo obavy z oneskorení na začiatku sezóny. Tímy však vytvorili alternatívnu trasu k vrcholu vo výške 8849 metrov nad morom.
Nepál vydal tohtoročnú sezónu rekordný počet povolení na výstup na Everest - 492, pričom na jeho úpätí bol postavený stanový tábor pre horolezcov a ich podporný personál. Keďže väčšina horolezcov stúpa s aspoň jedným nepálskym sprievodcom, v najbližších dňoch sa očakáva, že smerom na vrchol sa vydá približne tisícčlenná skupina.
Veľký počet horolezcov opäť vyvolal obavy z preplnenia hory, najmä ak nepriaznivé počasie skráti lezecké "okno". V roku 2019 totiž preplnenie blízko vrcholu nútilo lezcov čakať v mraze hodiny, čo viedlo k viacerým úmrtiam.
Čína tento rok uzavrela severný prístup z Tibetu, čím sa na nepálskej strane sústredilo viac expedícií. Najväčší podiel povolení má tento rok Čína (109), nasledujú Spojené štáty americké (76).
Trojica nepálskych horolezcov podieľajúcich sa na príprave Everestu už v tejto sezóne zomrela, rovnako ako dvaja zahraniční lezci na iných himalájskych vrchoch.
Nepál, ktorý je domovom ôsmich z desiatich najvyšších vrchov sveta, značne závisí na horolezeckom turizme ako dôležitom zdroji príjmov.
Zdroj: SITA.sk - V Nepále otvorili sezónu na Mount Evereste prvým zdolaním vrcholu © SITA Všetky práva vyhradené.
