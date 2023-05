Slováci po piatkovej prehre s Čechmi veria, že s Lotyšmi zabodujú

Bojovný výkon

Každý sa potreboval oťukať

Typický česko-slovenský súboj

13.5.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou neúspešnú premiéru na tohtoročnom svetovom šampionáte, v úvodnom vystúpení na turnaji podľahla v lotyšskej Rige výberu Česka 2:3 napriek tomu, že v súboji dvakrát viedla.Slováci podali bojovný výkon v súboji proti obhajcom vlaňajšieho bronzu. Napriek prehre je pozitívom spomenutý výkon slovenského družstva, v ktorom sa objavilo viacero debutantov na tomto fóre.Dvadsaťročný útočník Martin Chromiak strelil prvý gól slovenského družstva na turnaji, keď sa presadil v početnej výhode.„Myslím si, že celú presilovku sme odohrali dobre a mali sme tam viac šancí a veľa striel. Držali sme sa na puku a moja strela padla do bránky, pred ktorou výborne clonil Paľo Regendu. Dostal som super prihrávku od Sama (Kňažka, pozn.) a mojou úlohou to bolo už len dopraviť do bránky," komentoval odchovanec trenčianskeho hokeja vo video Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . O všetkom rozhodla už prvá tretina, v ktorej padlo všetkých päť presných zásahov.„Pre každého to bola prvá tretina na šampionáte a každý sa potreboval trochu oťukať. Potom to už bolo iné. Súper viedol a snažil sa hrať jednoducho, nestrácal puky. A my sme to nevedeli prekonať. Bojovali sme do poslednej sekundy. Boli sme outsider a každému sme ukázali, že s nimi môžeme hrať vyrovnanú partiu. Boli sme dvakrát vo vedení, no dvakrát sme o náskok prišli. Musíme sa toho vyvarovať a ustrážiť si to, nie dostať o pár minút gól. Myslím si, že na tomto výkone môžeme stavať do ďalších duelov," myslí si Chromiak. Doplnil tiež, že atmosfére na tribúne bola výborná.O rok starší obranca František Gajdoš ako siedmy bek dostal na ľade dostatok priestoru, keďže Slováci v závere prvej tretiny prišli o vylúčeného Mislava Rosandiča „Som rád za ten čas, ktorý som dostal. Bolo to však smolné, keďže Rosa dostal trest do konca zápasu. Hral som veľa, bola super atmosféra, ale škoda prehry. Bol to zápas hore-dole. Súperovi sme dali tri šance a on dal tri góly, jeden z nich šťastný. Škoda toho. Ideme ďalej a verím, že sobotu večer príde víťazstvo," zhodnotil po debute na MS. Priznal, že v úvode duel nebol až tak nervózny, ako očakával.Zadáka extraligovej Nitry po súboji pochválil aj kouč Craig Ramsay „Myslím si, že nikto netrénuje húževnatejšie, ako on. Hral dobre. Frustroval súperov, lebo im nikdy nedal dýchať. Ak neskúsený hráč odohrá takýmto štýlom svoj prvý zápas na tomto fóre, vždy ma to poteší,“ cituje kanadského trénera na slovenskej striedačke web sportnet.sme.sk.Skúsený Kanaďan po súboji tiež poznamenal: „V mnohých ohľadoch to bol typický česko-slovenský súboj s množstvom emócií. Žiaľ na jeho konci sme zostali sklamaní. V prvej tretine sme spravili niekoľko chýb. Viackrát sme pustili súpera do prečíslenia, hoci sme on tom pred zápasom hovorili, a aj tak sme si nedali pozor. Brankára by som v žiadnom prípade nevinil. Dve tretiny chytal výborne a držal nás do konca v hre o dobrý výsledok."Šancu na zisk prvých bodov na turnaji majú slovenskí hokejisti už v sobotu, keď od 19.20 h SELČ vyzvú domácich Lotyšov. Tí v piatok večer podľahli Kanaďanom hladko 0:6.