Slováci pracujúci v Poľsku pôjdu do karantény, ale pri tranzite cez Česko potrebujú čestné vyhlásenie

Potvrdenie o tranzite

Po prejdení hranice hneď do karantény

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Od piatka 27. marca platí povinná 14-dňová karanténa aj pre Slovákov, ktorí pracujú v Poľsku. Česko je možné využiť pri návrate zo zahraničia ako tranzitnú krajinu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojej webovej stránke.Do 13. apríla je možné prekročiť slovensko-poľskú hranicu na dvoch cestných priechodoch: Barwinek - Vyšný Komárnik a Chyžné - Trstená. Tranzit Slovákov cez územie Česka je možný na základe uznesenia českej vlády, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na ich územie.V prípade Poľska sa sprísňujú pravidlá povinnej karantény pre osoby prekračujúce poľské hranice. „Osoby žijúce na Slovensku, ktoré pracujú v Poľsku, sú oslobodené od povinnej karantény do 26. marca 2020. Od piatka 27. marca 2020, v súlade s nariadením ministra zdravotníctva Poľskej republiky, budú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu,“ informuje rezort diplomacie.Tranzit cez Česko je umožnený aj individuálnou pozemnou prepravou. „Občanovi SR je umožnený pozemný tranzit za predpokladu, že sa preukáže Polícii ČR čestným prehlásením o tranzite a počas celej doby tranzitu bude nosiť ochranné rúško. V opačnom prípade nebude umožnený tranzit,“ upozorňuje MZV.Týka sa to Slovákov cestujúcich na letisko Václava Havla v Prahe, ak naň pricestujú individuálne (nezúčastňujú sa repatriácie organizovanej MZV, pozn. SITA). Musia predložiť počas pasovej kontroly na letisku originál vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o tranzite, v ktorom sa zaviažu, že len tranzitujú cez české územie do svojho domovského štátu a zastavia sa len v najnevyhnutejších prípadoch.Ak sa Slováci zúčastňujú repatriácie, ktorú organizuje rezort diplomacie, musia po prílete do Prahy predložiť počas pasovej kontroly na letisku originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o tranzite cez české územie a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZV s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe.Počas celého pobytu na českom území musia mať Slováci zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.„Po prejazde česko-slovenskej hranice odovzdá občan SR príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky na Covid-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní,“ dodáva rezort diplomacie.Nevyhnutné dokumenty, ako sú čestné prehlásenia o karanténe a tranzite, sú dostupné na stránke ministerstva.