Slovensko čaká návrat zimy. Traja králi prinesú sneh a mráz. Na severe môže napadnúť až 15 cm snehu

To na čo ste dlho mnohí čakali už čoskoro príde. Slovensko čaká príchod zimy a mrazov, ktoré zasiahnu celé naše územie. Sneženie sa konečne dočkajú aj nižšie položené oblasti.

Okrem snehu nás čakajú aj mrazy a to predovšetkým v noci, kedy budú teploty klesať až na dvojciferné hodnoty. Mrazy však hrozia aj počas dňa. Nadchádzajúce dni budú konečne pripomínať zimu.

Počasie sa začne meniť už v priebehu dnešnej noci. Udeje sa totiž to, že cez naše územie sa nad Poľsko dostane tlaková níž a po jej zadnej strane bude do našej oblasti od severozápadu zatekať chladnejší vzduch. Tento príliv chladnejšieho vzduchu sa do našej oblasti udrží aj nasledujúce dni.

Na Troch kráľov sa v tomto chladnejšom vzduchu začne od juhozápadu presúvať cez naše územie ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie na Troch kráľov sneženie. Len v najnižších polohách môže ešte pršať. Táto níž sa však postupne usadí nad Pobaltím a do našej oblasti prenikne ešte chladnejší vzduch.

Aj v nadchádzajúcich dňoch bude vývoj situácie pomerne podobný. Zrejme až do polovice januára sa bude diať to, že zo Stredomoria k nám budú postupovať jednotlivé tlakové níže, ktoré prinesú sneženie a ako sa presunú cez naše územie nad východnú Európu, tak po ich zadnej strane začne do našej oblasti prenikať chladný vzduch.

Tento chladnejší vzduch bude ešte chladnejší od budúceho týždňa, kedy sa nad Škandináviu nasunie ďalšia tlaková níž, ktorá nad vnútrozemie Európy bude pumpovať pôvodom až arkticky vzduch.

V stručnosti nás teda od stredy čaká oblačné až zamračené počasie. Jednotlivé níže prinesú zrážky, ktoré ešte v najnižších polohách budú kvapalné, ale zhruba od víkendu nás čaká sneženie aj v nižších polohách.

Prvé výraznejšie sneženie do nížin by mohlo doraziť už počas nadchádzajúceho víkendu.

Okrem sneženia by na Slovensko mali doraziť aj mrazy. Ochladzovať sa bude postupne, ale predovšetkým od nasledujúceho víkendu, kedy nás čakajú aj plošnejšie celodenné mrazy.

Zdroj: iMeteo.sk