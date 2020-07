VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Príde po víkendovom ochladení horúce leto?

Doterajší priebeh leta je naozaj iný, než v posledných rokoch. Stalo sa takmer pravidlom, že sme už na začiatku leta prežívali viacdňové obdobia horúčav. „Tento rok je vývoj odlišný. Práve naopak, častejšie sa striedajú veľmi teplé a chladnejšie vzduchové hmoty,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.





„Priemerná mesačná teplota v júni na Slovensku nevykazovala zápornú odchýlku, teda sa nedá povedať, že bolo chladno, nanajvýš, že nebolo až tak veľmi teplo ako napríklad vlani. Do 9. júla tohto roku nebolo zaznamenaných ani veľa tropických dní, teda dní, keď maximálna teplota vzduchu dosiahne 30 stupňov a viac,“ doplnil Faško.Najviac, deväť, ich bolo v Dudinciach, osem v Prievidzi. Sedem dní teplejších než 30 stupňov bolo do včerajška v Kuchyni, v Bratislave na letisku a v Mlynskej doline, a tiež v Hurbanove. V Michalovciach. V Orechovej ich bolo šesť, v Trebišove štyri, v Stropkove a v Rimavskej Sobote tri a v Košiciach len jeden. Práve piatok 10. júl k ním zrejme pribudol a bol dokonca dosiaľ najteplejším dňom roku 2020.„Je to spôsobené tým, čo sa dialo počas júna, kedy bol charakter počasia veľmi oblačný, pravidelne sa vyskytovali búrky, pri ktorých boli veľmi výdatné dažde. To zabraňovalo tomu aby sa teplota cez deň vyšplhala na tropické hodnoty. Zlom nastal až okolo 27. až 28. júna, teda v posledný júnový víkend, kedy sa začali vyskytovať tropické dni častejšie. Napríklad v Hurbanove ich bolo od 27. júna do 9. júla až sedem, teda nadpolovičná väčšina z tohto trinásťdňového obdobia. To už skôr zodpovedá obrazu leta na Slovensku v posledných rokoch,“ vysvetlil Pavol Faško.

SOBOTA 11.7.2020

Postupne zamračené, dážď, miestami búrky.

Minimálna teplota: 17/12 °C

Maximálna teplota: 15/26 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



NEDEĽA 12.7.2020

Oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 15/10 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: S, 20-30 km/h



PONDELOK 13.7.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



UTOROK 14.7.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 21/26 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



STREDA 15.7.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 21/27 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 16.7.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna teplota: 16/11 °C

Maximálna teplota: 23/28 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



PIATOK 17.7.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 22/27 °C

Vietor: SZ, 15-25 km/h