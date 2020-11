Slovensko pomôže Rakúsku pri plošnom testovaní obyvateľov na koronavírus, vyhlásil Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko pomôže Rakúsku pri plošnom testovaní obyvateľov na koronavírus. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ) v reakcii na zámer Rakúska plošne otestovať svojich obyvateľov po vzore Slovenska.„Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dnes oznámil, že v Rakúsku spustia masívne testovanie podľa vzoru Slovenska. Začnú učiteľmi tesne predtým, ako po trojtýždňovom lockdowne budú otvárať školy, ktoré teraz všetky zavreli. Ďalšie kolo urobia ešte pred Vianocami," priblížil premiér.Opätovne sa poďakoval za nezištnú pomoc Rakúska, ktoré Slovensku na prvé kolo plošného testovania poskytlo na výpomoc 33 armádnych lekárov.„S rakúskym kancelárom som v úzkom kontakte a posunieme im všetko know how a informácie a samozrejme, pôjdeme osobne tiež pomôcť," dodal Matovič.